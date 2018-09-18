Türkiye'den ABD'ye taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, ABD'deki Florence kasırgasında hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve ülke halkına taziyelerini iletti.

anasayfa > dünya 18.09.2018

Türkiye'den ABD'ye taziye mesajı

ANKARA

Türkiye, ABD'de etkili olan Florence kasırgasında hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve ABD halkına taziyelerini iletti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Florence kasırgasının ABD’de çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açmasından üzüntü duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Kasırgada hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve ABD halkına taziyelerimizi iletiyoruz." ifadesi yer aldı.

Ülkenin doğu yakasını cuma günü etkisi altına alan Florence kasırgası nedeniyle 31 kişi yaşamını yitirmişti.

Muhabir: Tevfik Durul


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