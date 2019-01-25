'Türkiye ve Sırbistan arasındaki ilişkilerden gurur duyuyorum'

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, "Türkiye ve Sırbistan arasındaki çok iyi ilişkilerden oldukça gurur duyuyorum. (Davos'ta) çok önemli bir yemekte Albayrak'ı dinledim. Her zaman olduğu gibi ondan yeni şeyler öğrendim." dedi.

DAVOS - BAYRAM ALTUĞ

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkesi ve Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere övgüde bulunarak, "Türkiye ve Sırbistan arasındaki çok iyi ilişkilerden oldukça gurur duyuyorum." dedi.

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 49. Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) katılan Vucic, AA muhabirine ülkesi ve Türkiye arasındaki ikili ilişkilere yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Vucic, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile zirve kapsamında düzenlenen bir yemekte bir araya geldiğini belirterek, "Çok önemli bir yemekte Albayrak'ı dinledim. Her zaman olduğu gibi ondan yeni şeyler öğrendim. Her ikimiz de Borge Brende (WEF Başkanı) tarafından yemeğe davet edildik." dedi.

"Türkiye ve Sırbistan arasındaki çok iyi ilişkilerden oldukça gurur duyuyorum." diyen Vucic, ikili ilişkilerin daha da ileri götürülmesi için daha yoğun mesai harcamayı umut ettiğini söyledi.

Vucic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın haziran ayında ülkesine yapacağı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Başkan Erdoğan'ı haziranda Belgrad'da görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Kendisi ziyareti teyit etti ve bu bizim için çok güzel haber." diye konuştu.

Sırbistan ve Türkiye arasındaki ticaret hacminin artırılacağından hiç şüphesi olmadığını vurgulayan Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, ekonomik ilişkilerin yanı sıra siyasi ilişkilerin de daha iyi seviyeye geleceğine olan inancını dile getirdi.