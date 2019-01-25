BM'den Kaşıkçı cinayetine ilişkin uluslararası soruşturma açıklaması

Türkiye'yi ziyaret edecek BM Özel Raportörü Agnes Callamard'ın, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin hükümetlerin attığı adımları ve tepkileri değerlendireceği belirtildi.

DAVOS

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın Türkiye'ye yapacağı ziyarette, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin uluslararası soruşturma kapsamında hükümetlerin attığı adımları ve tepkileri değerlendireceği bildirildi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden yapılan yazılı açıklamada, Callamard'ın, Suudi gazeteci Kaşıkçı cinayetine yönelik uluslararası soruşturma için 28 Ocak-2 Şubat'ta Türkiye'yi ziyaret edeceği anımsatıldı.

Açıklamada, Kaşıkçı cinayetine ilişkin uluslararası soruşturmanın BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Callamard'ın yetkisi altında yürütüleceği ve Callamard'ın talebi üzerine "Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili koşulların" insan hakları açısından gözden geçirileceği ve değerlendirileceği vurgulandı.

Callamard'ın Türkiye'ye ziyaretine, İngiliz avukat Helena Kennedy ile eski Dünya Adli Tıp Akademisi Başkanı ve Coimbra Üniversitesi Tıp Fakültesi Müdürü Prof. Dr. Duarte Nuno Vieira'nın da eşlik edeceği aktarıldı.

Açıklamada BM Raportörü'nün Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin hükümetlerin attığı adımlar ve tepkilerin yanı sıra devletlerin ve bireylerin gazetecinin öldürülmesi konusundaki sorumluluklarının niteliği ve kapsamını da değerlendireceği vurgulandı.

Callamard, soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Soruşturma, devletlerin yaşam hakkını koruma, ihlalleri önleme ve hesap verme sorumluluğunu sağlama konusundaki uluslararası taahhütlerini yerine getirmesini nasıl kuvvetlendireceklerini de belirlemeye çalışacak." değerlendirmesinde bulundu.

BM Özel Raportörü, soruşturma sürecinde elde ettiği bilgileri ve soruşturmaya ilişkin tavsiyelerini BM İnsan Hakları Konseyinin hazirandaki oturumunda rapor olarak sunacak.

Kaşıkçı'nın cesedi hala bulunamadı

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilmesinin üzerinden 3 aydan uzun bir zaman geçti.

Orta Doğu'nun en etkin gazetecilerinden, Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesi ve sonrasında yaşananlar, Türkiye ve dünya kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor.

Cinayetin üzerinden geçen sürede Kaşıkçı'nın ne zaman, nerede ve nasıl öldürüldüğüyle ilgili bilgiler ortaya çıktı ancak cesedinin nerede olduğu konusu hala netlik kazanmadı.