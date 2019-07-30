Euro
6.20
Dolar
5.56
BIST 100
102,516.90
Altın
1,425.24
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Türkiye ve İran arasında suçlu iadesi

Çeşitli suçlardan hapis cezasına çarptırılan İran uyruklu iki kişiyi ülkesine iade eden Türkiye, "uyuşturucu madde ithal etme" suçu iddiasıyla tutuklanan Türk vatandaşını teslim aldı.

Mehmet Tosun   | 30.07.2019
Türkiye ve İran arasında suçlu iadesi

Ankara

Çeşitli suçlardan hapis cezasına çarptırılan İran uyruklu iki kişiyi ülkesine iade eden Türkiye, "uyuşturucu madde ithal etme" iddiasıyla tutuklanan Türk vatandaşını İran'dan teslim aldı.

Alınan bilgiye göre, Türkiye, "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, basit yaralama, silahla birden fazla kişi ile konutta geceleyin yağma" suçundan Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesince 26 yıl 28 ay 50 gün hapis cezasına çarptırılan 1988 doğumlu İran uyruklu Mojtaba Esmaeılzadeh Sheıkhangafsheh ile "uyuşturucu madde ithal etme" suçundan Doğubayazıt Ağır Ceza Mahkemesince 20 yıl hapis cezasına çarptırılan 1993 doğumlu Akbar Mojaradheıbatlar'ı Gürbulak Sınır Kapısından İranlı yetkililere teslim etti.

Türkiye, bu iade karşılığında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan Urumiye 3. İnkılap Mahkemesince müebbet hapis cezasına çarptırılan 1955 Hakkari Yüksekova doğumlu Hadem Ertoğrul isimli Türk vatandaşını geri aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan iş birliği bölgede istikrar üretiyor
Yunanistan'daki iktidar değişimi ve Türk-Yunan ilişkilerinin geleceği
Tunus’ta bir devrin sonu
S-400 yaptırımları ve Türkiye'nin farkındalığı
'Malezya diğer ülkelere karşı eylemler için üs olamaz'

Benzer haberler

Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri başladı

Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri başladı

Türkiye ve İran arasında suçlu iadesi

DUS ve STS Diş Hekimliği başvuruları başladı

Ultra HD yayın isteyen kuruluşlara lisans verilecek

Ultra HD yayın isteyen kuruluşlara lisans verilecek
Doğu Anadolu Gözlemevinde altyapı çalışmaları tamamlandı

Doğu Anadolu Gözlemevinde altyapı çalışmaları tamamlandı
MEB Türkiye'nin 'eğitim haritasını' çıkardı

MEB Türkiye'nin 'eğitim haritasını' çıkardı