Dolar
13.59
Euro
15.57
Altın
1,822.66
ETH/USDT
3,277.30
BTC/USDT
42,879.00
BIST 100
2,070.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Türkiye Sudan'a bir milyon doz Kovid-19 aşısı gönderecek

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Türkiye'nin, Sudan'a bir milyon doz Kovid-19 aşısı hibe edeceğini bildirdi.

Ömer Erdem   | 13.01.2022
Türkiye Sudan'a bir milyon doz Kovid-19 aşısı gönderecek

Hartum

Neziroğlu, Egemenlik Konseyi Üyesi Tümgeneral İbrahim Cabir ile Cumhurbaşkanlığı Sarayındaki ofisinde bir araya geldi.

İkili siyasi ve ekonomik ilişkilerin ele alındığı görüşmede Neziroğlu, aralıkta İstanbul'da düzenlenen 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi hakkında Cabir'i bilgilendirdi.

Neziroğlu, zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye'nin Afrika kıtasına 15 milyon doz aşı yardımı yapılacağını açıkladığını, Sudan’a da 1 milyon doz aşı göndermeyi planladıklarını söyledi.

Cabir ise Türkiye'nin her zaman Sudan'ın yanında olduğunu, bunu çok takdir ettiklerini, Türkiye’nin özellikle sanayi ve teknoloji alanındaki tecrübesinden yararlanmak istediklerini belirterek aşı hibesinden dolayı teşekkür etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da son 24 saatte 305 bin 322 Kovid-19 vakası kaydedildi
DSÖ: Afrika kıtasında yaklaşık 1 milyar insana tek doz Kovid-19 aşısı yapılmadı
Türkiye Sudan'a bir milyon doz Kovid-19 aşısı gönderecek
Türkiye'de 1 yılda 138 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Kovid-19’u ağır atlatma riskini artıran bir gen varyantı keşfedildi

Benzer haberler

Türkiye Sudan'a bir milyon doz Kovid-19 aşısı gönderecek

Türkiye Sudan'a bir milyon doz Kovid-19 aşısı gönderecek

Hapisteki eski Sudan Dışişleri Bakanı Gandur açlık grevi başlattı

DSÖ, Sudan'da sağlık çalışanlarının hedef alınmasını kınadı

Sudan devrik lideri Beşir'in mahkemesi 25 Ocak'a ertelendi

Sudan devrik lideri Beşir'in mahkemesi 25 Ocak'a ertelendi
BM, Sudan'daki siyasi krizin taraflarıyla ön istişarelerin başladığını duyurdu

BM, Sudan'daki siyasi krizin taraflarıyla ön istişarelerin başladığını duyurdu
Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestolar sürüyor

Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestolar sürüyor