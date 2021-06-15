Euro
10.37
Dolar
8.55
BIST 100
1,444.86
Altın
1,861.54
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Türkiye, Somali'de düzenlenen terör saldırısını kınadı

Türkiye, Somali'nin başkenti Mogadişu'da Somali Ulusal Ordusu'na karşı düzenlenen ve 11 asker adayının hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadı.

İbrahim Hakkı Çetinkaya   | 15.06.2021
Türkiye, Somali'de düzenlenen terör saldırısını kınadı

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün Mogadişu’da Somali Ulusal Ordusu birliklerini hedef alan ve ilk belirlemelere göre 11 asker adayının hayatını kaybettiği menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Türkiye'nin, dost ve kardeş Somali hükümeti ile halkına içten taziyelerini sunduğu kaydedilen açıklamada, saldırıda hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dilendiği belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'nin, terörle mücadelesinde Somali hükümeti ve halkının yanında durmaya kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Vuhan Viroloji Enstitüsü Direktörü Şı'dan, laboratuvarın Kovid-19'un üretildiği yer olduğu iddialarına tepki
İsrail'de kapalı alanlarda da maske takma zorunluluğu kaldırıldı
Organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerle yerinde Kovid-19 aşı uygulaması yapılacak
Samsun'da 30 dakikada 1000 kişi Kovid-19'a karşı aşılandı
Dünya genelinde yaklaşık 2 milyar 420 milyon doz Kovid-19 aşısı yapıldı

Benzer haberler

Türkiye, Somali'de düzenlenen terör saldırısını kınadı

Türkiye, Somali'de düzenlenen terör saldırısını kınadı

Dışişleri: 7 AB üyesinin ortak bildirisinin bizim açımızdan hiçbir değeri yok

Somali'de askeri eğitim merkezine intihar saldırısı: 20 asker öldü

Türkiye, YPG/PKK'nın Afrin'deki bir hastaneye gerçekleştirdiği terör saldırısını şiddetle kınadı

Türkiye, YPG/PKK'nın Afrin'deki bir hastaneye gerçekleştirdiği terör saldırısını şiddetle kınadı
Siirt'te PKK'lı teröristlerden üs bölgesine uzun namlulu silahlarla saldırı: 1 şehit, 1 yaralı

Siirt'te PKK'lı teröristlerden üs bölgesine uzun namlulu silahlarla saldırı: 1 şehit, 1 yaralı
Somali'de son üç haftada 100'den fazla Eş-Şebab üyesi etkisiz hale getirildi

Somali'de son üç haftada 100'den fazla Eş-Şebab üyesi etkisiz hale getirildi