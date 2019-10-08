Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Zirvesi başladı
Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Zirvesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Komsic'in katılımıyla başladı.
Ankara
Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Zirvesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic, konseyin Boşnak üyesi Şefik Dzaferovic ve Sırp üye Milorad Dodik'in katılımıyla başladı.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, zirvenin gerçekleştirildiği Sırbistan Sarayı'na gelen konuklarını tokalaşarak karşıladı.
Aile fotoğrafı çekiminin ardından üçlü zirveye geçen liderler, daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.