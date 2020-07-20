Euro
7.85
Dolar
6.86
BIST 100
119,280.87
Altın
1,816.15
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Nevşehir Kalesi ve Tarihi Kayaşehir açılış töreni
logo
Dünya

Türkiye sevdalısı Sudanlı baba ilk çocuğuna 'Erdoğan' adını verdi

Sudan'ın doğusundaki Port Sudan kentinde yaşayan Alaaddin Sıddık Muhammed, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu sevgi nedeniyle oğluna "Erdoğan" adını verdi.

Ömer Erdem   | 20.07.2020
Türkiye sevdalısı Sudanlı baba ilk çocuğuna 'Erdoğan' adını verdi

Hartum

Sudan'ın doğusundaki Port Sudan kentinde yaşayan Alaaddin Sıddık Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğum sevgi nedeniyle çocuğum olursa adını 'Erdoğan' koyma hayalim vardı. Türkiye'nin uyguladığı başarılı dış politika ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rolü nedeniyle böyle bir karar verdim ve ilk çocuğuma 'Erdoğan' adını verdim." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye için bir şans olduğunu söyleyen Alaaddin Sıddık Muhammed, diğer Müslüman ülkelerin başına da Erdoğan gibi güç ve şahsiyet sahibi bir lider gelmesini arzuladığını belirtti.

Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması kararına çok sevindiklerini de belirten Muhammed, kararın Türk halkı ve Müslümanlara hayırlı olmasını diledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de Kovid-19'dan 203 bin 2 kişi iyileşti
Trump günlük Kovid-19 brifinglerine yeniden başlayacak
Hastaneden kaçtığı öne sürülen Kovid-19'lu kadın otobüs durağında baygın halde bulundu
İngiltere'de klinik çalışmaları süren Kovid-19 aşısının güvenli olduğu açıklandı
New York 4. faz 'kısıtlı normalleşmeye' geçti

Benzer haberler

Türkiye sevdalısı Sudanlı baba ilk çocuğuna 'Erdoğan' adını verdi

Türkiye sevdalısı Sudanlı baba ilk çocuğuna 'Erdoğan' adını verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığını ziyaret etti

Erdoğan Dijital Medya hesabından yerli ve milli elektrikli otomobil paylaşımı

Sudan'da dini konulardaki reformlar protesto edildi

Sudan'da dini konulardaki reformlar protesto edildi
Sudan'da reform karşıtı protestoları engellemek için köprüler ve büyük camiler kapatıldı

Sudan'da reform karşıtı protestoları engellemek için köprüler ve büyük camiler kapatıldı
Sudan’da, Hafter saflarında savaşmaya giden 160 kişi yakalandı

Sudan’da, Hafter saflarında savaşmaya giden 160 kişi yakalandı