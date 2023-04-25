Dolar
19.43
Euro
21.37
Altın
1,988.39
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,919.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası Tevcih Töreni
logo
Dünya

Türkiye-Rusya-Suriye-İran dörtlü toplantısı Moskova'da yapıldı

Türkiye-Rusya-Suriye-İran arasındaki dörtlü toplantıda, Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleştirilmesi alanında atılabilecek somut adımlar ele alındı.

Sarp Özer  | 25.04.2023 - Güncelleme : 25.04.2023
Türkiye-Rusya-Suriye-İran dörtlü toplantısı Moskova'da yapıldı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan yazılı açıklamada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İran Savunma Bakanı Mohammad Reza Aştiyani, Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile Rusya, İran ve Suriye İstihbarat başkanlarının Moskova'da bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, görüşmeye ilişkin şu bilgiler verildi:

"Suriye'deki güvenlik durumunun güçlendirilmesi, Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleştirilmesi alanında atılabilecek somut adımlar, Suriye topraklarında her şekliyle terör örgütleri ve tüm aşırılıkçı gruplarla mücadele, Suriyeli mültecilerin topraklarına dönmelerine yönelik çabaların yoğunlaştırılması konuları ele alınmıştır.

Taraflar, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olduklarını teyit etmişlerdir. Yapıcı havada geçen toplantı sonucunda, Suriye'de ve bir bütün olarak bölgede istikrarın temin edilmesi ve sürdürülmesi için dörtlü formattaki toplantıların devamının önemi vurgulanmıştır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale Kara Savaşları'nın 108'inci yılı mesajı
YSK Başkanı Yener, depremden etkilenen Hatay'ı ziyaret edecek
Munzur Çayı'nda kaybolan 3 kişi dron ve botlarla aranıyor
Kahramanmaraş'ta down sendromlu çocuklar için "Geleceğe +1 Akademisi" açıldı
Bakan Kurum: Yarısı Bizden Kampanyası çerçevesinde küçük uydu kentler yapacağız

Benzer haberler

Türkiye-Rusya-Suriye-İran dörtlü toplantısı Moskova'da yapıldı

Türkiye-Rusya-Suriye-İran dörtlü toplantısı Moskova'da yapıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet