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Dünya

Türkiye’nin Somali’deki adımları Eş-Şebab’a 'taktik değiştirtti'

ABD’de güvenlik meselelerini ele alan Homeland Security Today (HST) dergisi, Türkiye’nin, Somali’deki ulusal ordunun inşasına verdiği katkıların, terör örgütü Eş-Şebab’ın taktik değiştirmesine yol açtığını yazdı.

Tufan Aktaş   | 25.03.2020
Türkiye’nin Somali’deki adımları Eş-Şebab’a 'taktik değiştirtti'

İstanbul

Dergide 4 yazarın ortak kaleme aldığı makalede, Türkiye’nin Somali’de uyguladığı güvenlik ve ekonomi politikaları ele alınarak, terörle mücadelede “yumuşak gücün” de kullanıldığı, halkın ulusal orduya ve Türkiye’ye desteğinin pekiştirildiği ifade edildi. 

Türkiye’nin 2011 yılından bu yana Somali’deki ulus inşasına ve ekonomik kalkınmaya önemli katkıda bulunduğuna işaret edilen makalede, Afrika Birliği güçleri çekildikten sonra güvenliği sağlayacak ulusal ordunun kapasitesinin artırılmasına yoğun çaba harcandığı belirtildi.

Somali’deki Türk askeri eğitim üssü 152 mezun verdi

Türkiye’nin yurt dışındaki en büyük askeri eğitim merkezi olan Somali Türk Görev Kuvvet Komutanlığında eğitimini tamamlayan 81 subay ve 71 astsubay için başkent Mogadişu’daki eğitim üssünde mezuniyet töreni düzenlendi. ( Sadak Mohamed - Anadolu Ajansı )

Makalede, Somali askeri gücünün eğitilmesi ve donatılmasının terör örgütü Eş-Şebab’ın taktik değiştirmesine yol açtığı aktarılarak örgütün sivillere yönelik büyük çaplı saldırılara ve ülkedeki Türk çalışanları hedef almaya başladığı vurgulandı. 

Türkiye’nin ekonomik ve sosyal alanlarda verdiği desteğin, aynı zamanda terörle mücadele stratejisinin ana parçalarından birini oluşturduğuna yer verilen makalede, bunun ülkedeki yabancı güçlerin geçmişteki başarısız uluslararası politikalarını unutturduğu ve terör örgütlerine yönelik yerel desteğe engel olduğu ifade edildi.

Makalede, “Türkiye’nin stratejisi Eş-Şebab’ın operasyonel rotasını önemli ölçüde etkiledi. Eş-Şebab doğrudan bir düşman olarak algılayarak, Türkiye’nin çıkarlarını ve Türk kalkınma projelerini hedef almaya başladı.” ifadesi kullanıldı.

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