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Dünya

Türkiye’nin iade ettiği DEAŞ’lı Kanada’da terörden tutuklandı

Türk güvenlik güçlerince yakalanarak Kanada’ya iade edilen örgüt üyesi İkar Mao, terör suçundan tutuklandı.

Seyit Aydoğan   | 07.12.2019
Türkiye’nin iade ettiği DEAŞ’lı Kanada’da terörden tutuklandı

Toronto

Türkiye’nin terör örgütü DEAŞ’a karşı yürüttüğü operasyonlar kapsamda Türk güvenlik güçlerince yakalanarak Kanada’ya iade edilen örgüt üyesi İkar Mao (22), terör suçundan tutuklandı.

Kanada Kraliyet Atlı Polisi RCMP Sözcüsü Michael LaSage, yaptığı açıklamada, Kanadalı Mao’nun "terörist grubun faaliyetlerine katılım ve Kanada’yı terörist grubun faaliyetlerine katılmak üzere terk etmek" suçlarından tutuklandığını söyledi.

Operasyon için destek veren meslektaşlarına teşekkür eden LaSage, amaçlarının halkın güvenliğini en üst düzeyde sağlamak olduğunu ifade etti.

İkar Mao, bu yıl yaz döneminde eşi ile Şanlıurfa’ya gelerek Suriye sınırına yakın bölgelerde cep telefonundan DEAŞ ile temas kurduğunun saptanması üzerine Türk emniyet güçlerince yakalanarak gözaltına alınmıştı. Bölgede bulundukları sürede terör örgütünden aldığı bilgi ve videolarla, örgütün propagandasını yaparak destek toplamaya çalışan çift, üç ay boyunca Türkiye’de gözaltında tutuldu.

Yeni evli oldukları tespit edilen çift, ekim ayında Kanada pasaportu taşıdıkları için bu ülkeye iade edilmişti. Türk emniyet makamlarının, Mao’yu iade ederken, çift hakkındaki tüm belge ve dokümanları da Kanada güvenlik makamları ile paylaştığı öğrenildi.






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