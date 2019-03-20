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Dünya

'Türkiye Kazakistan'ın yanında durmaya devam edecek'

Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Uyanık, Kazakistan'ın istikrarı, refahı ve kalkınması yolunda atılan adımların bundan sonra da devam edeceğini söyledi.

Aliia Raimbekova   | 20.03.2019
'Türkiye Kazakistan'ın yanında durmaya devam edecek'

Astana

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in parlamentodaki yemin törenine katılan Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Nevzat Uyanık, AA muhabirine Nursultan Nazarbayev'in cumhurbaşkanlığı görevinden istifa etmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Uyanık, Kazakistan'ın kurucu cumhurbaşkanı, Türk dünyasının aksakalı Nazarbayev'in tarihi bir karar aldığını belirterek "Dost ve kardeş Kazakistan Cumhuriyeti'ne bu kararın hayırlı sonuçlar getirmesini diliyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da stratejik ortaklığa dayalı ve tarihi dostluk ve kardeşlikten güç alan ilişkilerimizin önümüzdeki dönemde daha da kuvvetlenerek devam etmesini temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kazakistan'ın istikrarı, refahı ve kalkınması yolunda atılan adımların bundan sonra da devam edeceğini söyleyen Uyanık, "Türkiye bu adımlarda bugüne kadar olduğu gibi Kazakistan'ın yanında durmaya devam edecektir." diye konuştu.

Uyanık, Tokayev'in çok tecrübeli bir devlet adamı olduğunun altını çizerek "Uluslararası tecrübesi var. Ülkede saygınlığı olan bir devlet adamı. Kendisini bu görevi nedeniyle tebrik ediyoruz." dedi.

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