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Dünya, Libya

Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat zaptı onaylandı

Türkiye ile Libya hükümetleri arasında imzalanan mutabakat zaptı onaylandı.

Zuhal Demirci   | 15.09.2020
Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat zaptı onaylandı

Ankara

Ankara'da 13 Ağustos'ta imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükümeti Arasında Mutabakat Zaptı" onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Buna göre, iki ülkenin hükümetleri, Libya'daki kalkınma projelerinin icrasına yönelik ülkede istikrarı sağlama ve iki ülke arasında gerçek bir ortaklığın temellerini atma üzerindeki doğrudan etkileri göz önüne alarak çalışmalara devam etmenin önemini vurguladı.

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