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Dünya

Türkiye Diyanet Vakfından Gine Bissau'da 1000 aileye gıda yardımı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazan dolayısıyla Gine Bissau'da ihtiyaç sahibi 1000 aileye gıda paketi dağıttı.

Adam Abu-bashal  | 25.03.2024 - Güncelleme : 25.03.2024
Türkiye Diyanet Vakfından Gine Bissau'da 1000 aileye gıda yardımı

Abuja

TDV'nin Gine Bissau ekibi, pirinç, şeker, sıvı yağ ve tuz gibi gıda ürünleri bulunan paketleri ülkenin başkenti Bissau, Farim ve Oio bölgelerindeki ihtiyaç sahibi ailelere teslim etti.

Ekip, ayrıca bölgedeki çocuklarla vakit geçirerek, balonlar dağıttı.

Gıda paketi alan bölge sakinleri, Türkiye'ye ve Türk halkına şükranlarını sundu.

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