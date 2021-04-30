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Dünya

Türkiye Diyanet Vakfı, Tanzanya'da yetimhane açtı

Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV), ramazan yardımları kapsamında Tanzanya'da yetim çocuklar için inşa ettirilen "Chanika Türkiye Yetimhanesi" açıldı.

Sefa Şahin   | 30.04.2021
Türkiye Diyanet Vakfı, Tanzanya'da yetimhane açtı

Ankara

TDV'den yapılan açıklamaya göre, vakıf gönüllüleri Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizilerinde "Abdurrahman Gazi"yi canlandıran Celal Al, rap sanatçısı Resul Aydemir ve milli basketbolcu Furkan Aldemir'in katılımıyla Tanzanya'nın Darüsselam şehrinde açılan yetimhanede, çocuklara Kur'an-ı Kerim ve bayramlık hediye edildi.

TDV Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan Açık, yetimhanenin açılışında yaptığı konuşmada, "Unutursan Yetim Kalır" kampanyası kapsamında, dünyanın dört bir yanında hayırseverlerin destekleriyle yetimleri himaye ettiklerini belirtti.

Ümmetin yetimlerine sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Açık, yetim çocukların her türlü ihtiyaçlarını karşılayıp, onları sık sık ziyaret ederek mutlu olmalarına yardımcı olmaya çalıştıklarını bildirdi.

"Yetimlerin gönüllerine dokunmaya çalıştık"

TDV gönüllüsü oyuncu Celal Al ise Ramazan Bayramı öncesi yetimlerin bayramlık hediyelerini takdim edip gönüllerine dokunmaya çalıştıklarını belirterek, "Hayırseverlerimizden Allah razı olsun, çok güzel yardımlar göndermişler. Bizler de vekaleten bu hayırları ulaştırmaya çalıştık. Bu güzellikleri yaşattıkları, bu yetimlerin yüreklerine dokundukları ve yetimlerin dualarını aldıkları için Türkiye Cumhuriyeti'nden, Türkiye Diyanet Vakfından Allah razı olsun, devletimiz var olsun." ifadelerini kullandı.

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