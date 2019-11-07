Euro
6.35
Dolar
5.74
BIST 100
103,544.40
Altın
1,474.54
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Türkiye-Azerbaycan 2020 askeri iş birliği faaliyet planı onaylandı

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki 2020 yılı askeri iş birliği faaliyet planına onay verildi.

Ruslan Rehimov   | 07.11.2019
Türkiye-Azerbaycan 2020 askeri iş birliği faaliyet planı onaylandı

Bakü

Başkent Bakü'de 5 Kasım'da başlayan 12'nci Azerbaycan-Türkiye Yüksek Düzeyli Askeri Diyalog Toplantısı sona erdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Metin Gürak ile Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Korgeneral Kerim Veliyev'in eş başkanlığındaki toplantıda, iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin mevcut durumu ve yapılacak faaliyetler müzakere edildi.

Toplantıda, iki ülke arasındaki 2020 askeri iş birliği faaliyet planı belirlendi ve buna ilişkin protokol imzalandı. Protokole, Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Gürak ile Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Korgeneral Veliyev imza attı.

Bir sonraki toplantı, gelecek yıl Türkiye'de yapılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ANALİZ - Malumun ilamı: 'The Great Hack'
Türkiye’nin milli teknoloji hamlesi
Yemen'de 'ARAMCO' barışı
GÖRÜŞ - Yeni dünya düzeninin ilk kilometre taşı: Barış Pınarı
ABD/PKK angajmanı ve Suriye'nin doğal kaynakları üzerinde kirli hesaplar

Benzer haberler

Türkiye-Azerbaycan 2020 askeri iş birliği faaliyet planı onaylandı

Türkiye-Azerbaycan 2020 askeri iş birliği faaliyet planı onaylandı

Azerbaycan'dan Türkiye'nin terörle mücadelesine tam destek

Azerbaycan-Türkiye Yüksek Düzeyli Askeri Diyalog Toplantısı Bakü'de başlıyor

'Bir millet, iki devlet'te iz bırakan aydın Ahmet Ağaoğlu

'Bir millet, iki devlet'te iz bırakan aydın Ahmet Ağaoğlu
Azerbaycan'dan ABD Temsilciler Meclisinin kararına kınama

Azerbaycan'dan ABD Temsilciler Meclisinin kararına kınama
Çavuşoğlu, Ziraat Bank Azerbaycan'ın 4. şubesini açtı

Çavuşoğlu, Ziraat Bank Azerbaycan'ın 4. şubesini açtı