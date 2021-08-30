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Dünya, Koronavirüs

Türkiye AB'nin Dijital Kovid-19 Sertifika Sistemine dahil edildi

Türkiye'nin AB'nin Dijital Kovid-19 Sertifika Sistemine dahil edildiği bildirilerek, konuya ilişkin kararın, 20 Ağustos'ta AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandığı kaydedildi.

Erhan Cihan Ünal   | 30.08.2021
Türkiye AB'nin Dijital Kovid-19 Sertifika Sistemine dahil edildi

Ankara

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin (AB) Dijital Kovid-19 Aşı Sertifikası Sistemi'ne dahil edildiğini açıkladı.

SHGM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Dışişleri Bakanlığınca yapılan bilgilendirme çerçevesinde, AB'nin Dijital Kovid-19 Aşı Sertifikası Sistemi'ne dahil edilerek, ülkemiz tarafından tanzim olunan aşı sertifikalarına eşdeğerlik verilmesine yönelik yeterlilik kararı (Adequacy Decision) 19 Ağustos'ta AB Komisyonu tarafından kabul edilerek, 20 Ağustos'ta AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmıştır."

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