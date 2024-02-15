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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Türkiye, 26 Şubat'ta Uluslararası Adalet Divanı'nda sunum yapacak

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Türkiye adına Dışişleri Bakanlığının, 26 Şubat'ta Uluslararası Adalet Divanı'nda sunum yapacağını bildirdi.

Fatma Sevinç Çetin  | 15.02.2024 - Güncelleme : 15.02.2024
Türkiye, 26 Şubat'ta Uluslararası Adalet Divanı'nda sunum yapacak Fotoğraf: Nikos Oikonomou/AA

Ankara

Yüksel, Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Anayasa Komisyonu Üyesi ve AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan ile Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanında açtığı "soykırım" davasında alınan ihtiyati tedbir kararına ilişkin Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

İsrail aleyhinde uluslararası mahkemeler nezdinde yürütülen süreç hakkında bilgi veren Yüksel, İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçuyla yargılandığını hatırlattı.

Yüksel, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, İsrail'in Refah kentine yönelik saldırılarının durdurulması için resen harekete geçecek ilave ihtiyati tedbir alınmasına dair değerlendirme yapması talebinde bulunduğunu aktardı.

Gazze'deki durumda, mahkemenin acil olarak ilgilenmesini gerektiren önemli bir gelişme yaşandığına da dikkati çeken Yüksel, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, İsrail ordusu ve güvenlik teşkilatına "Hamas'ın Gazze'nin güneyindeki 4 taburunun yok edilmesi ve buradaki nüfusun çıkarılması" için hükümete sunmak üzere ortak bir plan hazırlaması talimatını verdiğini anımsattı.

Yüksel, 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapan Refah'ın şu anda derme çatma çadırlarda Gazze nüfusunun yarısından fazlasına ev sahipliği yaptığını belirtti.

"Refah'taki Filistin nüfusunun tahliyesi gibi bir seçenek bulunmamaktadır"

"Uluslararası Kızılhaç Komitesinin açıkça belirttiği gibi Refah'taki Filistin nüfusunun tahliyesi gibi bir seçenek bulunmamaktadır. Zira halkın gidecek başka bir yeri artık yoktur" ifadesini kullanan Yüksel, Refah'ta artan düşmanlıkların insani müdahaleyi çökertebileceğini ve bundan sonra yaşanacakların en kötü kaosların ötesinde olacağını vurguladı.

Yüksel, Refah'a yönelik benzeri görülmemiş insani saldırının, hem soykırım sözleşmesini hem de mahkemenin 26 Ocak'taki ihtiyati tedbirlere dair kararının ciddi ve telafisi olmayan şekilde ihlal edilmesiyle daha da büyük çaplı ölümlere yol açacağını dile getirdi.

Uluslararası Adalet Divanı'nın, Doğu Kudüs dahil olmak üzere İsrail'in işgal ettiği Filistin toprakları, politika ve uygulamalarından kaynaklanan hukuki sonuçlar konusunda davanın devam ettiğini hatırlatan Yüksel, 26 Şubat'ta Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanı'nda sunum yapacağını kaydetti.

Türkiye'nin konuyu hassasiyetle takip ettiğini dile getiren Yüksel, Meclis adına bu görüşmelere katılacaklarını, Filistin'e gerekli desteği vereceklerini söyledi.

Filistin'e yapılan yardımlara da değinen Yüksel, bölgeye çok sayıda insani yardım malzemesinin ulaştırıldığını, 380 hasta ve yaralının Türkiye'ye getirildiğini anlattı.

Sunumu Dışişleri Bakanlığı yapacak

Açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Yüksel, bir gazetecinin "Bir ihtiyati tedbir kararının daha alınmasının bir şeyi değiştireceğine inanıyor musunuz?" sorusu üzerine, ihtiyati tedbir kararlarının bağlayıcı olduğunu ve uygulama zorunluluğunun bulunduğunu ifade etti.

26 Şubat'taki sunumu Türkiye adına Dışişleri Bakanlığının yapacağını aktaran Yüksel, "Özellikle İsrail'in hukuk dışı eylemlerinin sonuçlarına yönelik bir sunum olacak. Türkiye de o noktada bunların hukuk dışılığını belirtecek bir sunum yapacak." dedi.

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