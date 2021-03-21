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Dünya

Türkistan'dan ilk uluslararası uçuş Türkiye'ye yapıldı

Söz konusu güzergahta sefer sayısının ilk etapta haftada 2, daha sonraki dönemlerde de haftada 7 olması planlanıyor.

Meiramgul Kussainova   | 21.03.2021
Türkistan'dan ilk uluslararası uçuş Türkiye'ye yapıldı

Nur Sultan

Kazakistan’ın Türkistan şehrinden ilk yurt dışı uçak seferi İstanbul'a gerçekleştirildi.

Kazakistan Sivil Havacılık Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Türkistan Uluslararası Havalimanından İstanbul güzergahındaki ilk yurt dışı uçak seferi, 176 yolcuyla Fly Arystan Havayolu şirketinin "A-320" tipi uçağıyla yapıldı.

Söz konusu güzergahta sefer sayısının ilk etapta haftada 2, daha sonraki dönemlerde de haftada 7 olması planlanıyor.

Havalimanı, Türk firması imzası taşıyor

Türk firması imzası taşıyan Türkistan Uluslararası Havalimanı, şehir merkezine 16 kilometre mesafede bulunuyor.

Toplam 905 hektar alanı kapsayan havalimanı, bağımsız Kazakistan tarihinde sıfırdan yapılan ilk havalimanı olma özelliğini taşıyor.

Airbus "A 340", Boeing "700" gibi uçak tiplerine uygun pist uzunluğu ve genişliğine sahip havalimanı, aynı anda 9 uçağı kabul edebiliyor.

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