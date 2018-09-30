Türkçe dersi Bağdat'ta ilkokul müfredatına girdi

BAĞDAT

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bu sene açılan Diraye İlkokulu'nda, Türkçe, yabancı dil olarak öğretilecek.

Diraye İlkokulu'nun açılışını Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız yaptı.

AA muhabirine konuşan Yıldız, "Bağdat'ta müfredatın bir kısmında Türkçe'nin de olduğu bir okulun açılışına katıldık. Çocuklar bizi Türkçe şarkılarla karşıladı. Çok mutluluk verici bir durum." dedi.

Yıldız, bu tür okulların Irak hükümetiyle iş birliği yaparak artırılacağı temennisinde bulunarak, önümüzdeki dönemde iki ülke ilişkilerindeki bağı daha da güçlendireceklerini ifade etti.

Okul Müdürü Yasemin Emin, Irak'ta 2018-2019 eğitim öğretim yılının başladığını belirterek, okul açılışına Büyükelçi Yıldız'ın katılmasından memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Muhabir: Haydar Karaalp