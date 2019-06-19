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Dünya

TürkAkım alım terminalinin yüzde 80'i tamamlandı

TürkAkım doğal gaz boru hattı projesi kapsamında Türkiye’nin Trakya kıyısındaki Kıyıköy’de yer alan terminal inşaatının yüzde 80'i bitti.

Emre Gürkan Abay   | 19.06.2019
TürkAkım alım terminalinin yüzde 80'i tamamlandı

Moskova

Rus enerji şirketi Gazprom, TürkAkım doğal gaz boru hattı projesi kapsamında Türkiye’nin Trakya kıyısındaki Kıyıköy’de yer alan alım terminalinde inşaatın yüzde 80'ninin tamamlandığını bildirdi.

Gazprom’dan yapılan yazılı açıklamada, şirket yönetim kurulunun TürkAkım ve Kuzey Akım 2 projelerinde gelinen son durumu değerlendirdiği belirtildi.

Her iki projenin inşaatında da takvim doğrultusunda ilerleme sağlandığı kaydedilen açıklamada, "Kuzey Akım 2 projesinin yüzde 59’luk kısmını oluşturan toplam 1450 kilometrelik boru hattı Baltık Denizi’ne döşendi." bilgisi paylaşıldı.

TürkAkım projesinde ise Karadeniz’de boru hattı sistemi kurulum sürecinin tamamlandığının anımsatıldığı açıklamada, "Türkiye’nin Trakya kıyısındaki Kıyıköy’de yer alan alım terminalinde inşaatın yüzde 80'i tamamlandı." ifadesine yer verildi.

Gazprom’dan bir süre önce yapılan açıklamada, TürkAkım’da ilk gaz sevkiyatının yıl sonuna kadar başlamasının planlandığı bildirilmişti.

Rus gazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım doğal gaz boru hattı, her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşacak.

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