Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.53
Dolar
5.82
BIST 100
94,244.06
Altın
1,345.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İstanbul Biz Birlikte Türkiye'yiz” buluşmasında konuşuyor AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım konuşuyor
logo
Dünya

Tanker saldırıları konusunda ABD'den yeni iddia

ABD Donanması 5. Filosu'ndan Komutan Sean Kido, saldırıda kullanılan mayınların, İran ordusunun askeri geçit töreninde kullanılan mayınlarla "çarpıcı bir benzerlik taşıdığını" ileri sürdü.

Zehra Ulucak   | 19.06.2019
Tanker saldırıları konusunda ABD'den yeni iddia

Fuceyra

ABD Deniz Kuvvetlerinden patlayıcı uzmanı bir komutan, geçen hafta Umman Körfezi'nde saldırıya uğrayan iki tankerden Japonlara ait olanına yönelik kullanılan yapışkan mayının İran'a ait mayınlarla "çarpıcı bir benzerlik taşıdığını" ileri sürdü.

ABD Donanması 5. Filosu'ndan patlayıcı uzmanı komutan Sean Kido, ABD Donanması'nın 5. Filo üssünde basına yaptığı açıklamada, söz konusu saldırıda kullanılan mayınların, İran ordusunun askeri geçit töreninde kullanılan mayınlarla benzerlik gösterdiğini söyledi.

"Kokuka Courageous" isimli petrol tankerini işleten Japon şirketin yöneticisinin, saldırı öncesi mürettebatın "uçan cisimler" gördüğünü ileri sürdüğüne ilişkin iddialarının aksine, Kido, bu tankere verilen hasarın "gemiye çarpan yabancı bir uçan cisimle" tutarlı olmadığını iddia etti.

Kido, "Kullanılan yapışkan mayın, İran askeri geçitlerinde sergilenen mayınlarla çarpıcı bir benzerlik gösteriyor." dedi.

Donanma müfettişlerinin, saldırıdan sonra geminin bir tarafından bir el izi ve parmak izleri aldıklarını sözlerine ekleyen Kido'nun açıklaması sırasında basına, yetkililerin gemiden kanıt niteliğinde topladığı enkaz parçaları gösterildi.

Umman Körfezi'ndeki 2 tankere yönelik saldırı

Umman Körfezi'nde geçen hafta iki büyük petrol tankerinde patlamalar olmuştu. Tankerlerdeki 44 kişilik mürettebat İran arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılarak, İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Cask Limanı'na nakledilmişti.

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Seko Hiroşige, Japonya'ya yük taşıyan iki petrol tankerinin Hürmüz Boğazı yakınlarında saldırıya uğradığını duyurmuştu. Tankerlerden birinin Japonya, diğerinin ise Norveç'e ait olduğu belirtilmişti.

Öte yandan, "Kokuka Courageous" isimli petrol tankerini işleten şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Yutaka Katada, saldırı öncesinde mürettebatın havada uçuşan cisimler gördüğünü ve yakınlarda İran donanmasına ait gemi tespit edildiğini öne sürmüştü.

Saldırılar, Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun İran ile ABD arasındaki gerginliğin azaltılması ve Orta Doğu'da istikrarın sağlanması için Tahran'ı ziyaret ettiği sırada yapılmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Elimizdeki istihbari bilgilere, saldırıyı düzenlemek için kullanılan silahlara ve profesyonelliğe baktığımızda İran'ın sorumlu olduğunu görüyoruz." açıklamasında bulunmuştu. ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı da İran Devrim Muhafızları Ordusuna ait bir devriye botunun Umman Körfezi'nde saldırıya uğrayan tankerlerden birinden patlamamış mayınları topladığı iddiasına ilişkin görüntüleri yayımlamıştı.

Saldırıların Abe'nin İran ile diplomasi girişimlerini hedef aldığını söyleyen İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise tanker saldırılarıyla ilgili ABD'yi "sabotaj diplomasisi" izlemekle suçlamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Muhammed Mursi: Kararlı bir duruş, gururlu bir mücadele ve onurlu bir ömür
Körfez'de sıcak savaş uzak ihtimal
ABD-İran krizinde ezber bozmak: Basra-Hint-Pasifik ekseni
Avrupa Birliği yeni başkanlarını seçebilecek mi?
İsrail’de siyasi kültürün ve istikrarın testi olarak erken seçimler

Benzer haberler

Ruhani'den ABD'ye müzakere şartı

Ruhani'den ABD'ye müzakere şartı

İran'dan ticarette 'Rusya ve Çin' formülü

Çin ABD'nin yaptırımlarına rağmen İran'dan enerji ithalatına devam ediyor

Netanyahu'dan İran'a üstü kapalı uyarı

Netanyahu'dan İran'a üstü kapalı uyarı

İran yabancı turistlerin pasaportuna mühür vurmayacak

İran yabancı turistlerin pasaportuna mühür vurmayacak
Trump’ın Savunma Bakanı adayı Esper, Patriot üreticisi Raytheon için lobi yapıyordu

Trump’ın Savunma Bakanı adayı Esper, Patriot üreticisi Raytheon için lobi yapıyordu