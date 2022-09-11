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Dünya

Türk Yıldızları Belçika semalarında gösteri uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Belçika'da düzenlenen etkinlikte gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Ömer Tuğrul Çam   | 11.09.2022
Türk Yıldızları Belçika semalarında gösteri uçuşu yaptı Fotoğraf: Dursun Aydemir - AA

Hechtel

Belçika'nın Hollanda sınırı yakınındaki Hechtel kasabasında düzenlenen Uluslararası Sanicole Hava Gösterisi'ne katılan Türk Yıldızları, 10 yıl aradan sonra Belçika'da ilk kez gösteri yaptı.

Toplam 6 adet F-5 tipi uçaktan oluşan ve Kleine-Brogel Hava Üssü'nden kalkarak gösteri alanının üzerine gelen Türk Yıldızları'nın gösterisi yaklaşık 30 dakika sürdü.

Türk Yıldızları, en uzun süre havada kalan ekip oldu. Gösteri sırasında İngilizce, Fransızca, Flamanca ve Türkçe sunum yapıldı.

Türk Yıldızları'nın akrobasi uçuşu, organizasyona katılan binlerce izleyicinin büyük beğenisini topladı ve alkış aldı. 

Çok sayıda ülkenin hava kuvvetleri ve gösteri ekiplerinin gösterilerinin ardından Türk Yıldızları pilotları, Türkler ve yabancı izleyicilerle bir araya geldi.

Türk Yıldızları Filo Komutanı ve Tim Lideri Yarbay Mehmet Kemal Koyunluoğlu, gösterinin çok güzel geçtiğini belirterek, "10 yıl aradan sonra Belçika'da ülkemizi ve milletimizi temsil etmekten mutlu ve gururluyuz." dedi. 

Belçika'da yaşayan bazı Türkler de gösteriyi izlemeye geldi. Bu kişilerden Cevat Akköprü, Belçika'da uçak mühendisliği okuduğunu, geçen hafta da Samsun'da düzenlenen Teknofest'e gittiğini söyledi.

Akköprü, "Türk Yıldızları ülkemizi gururlandırmaya devam ediyor. Burada herkesin tek alkışladığı şov Türk Yıldızları'nınki oldu. Farkı görmüş olduk." diye konuştu. 

Ali isimli izleyici de 1965'ten beri Belçika'da yaşadığını dile getirdi ve Türk bayrağını göstererek, "Orada bir bayrak vardı. Onu görünce ağlamaya geldim." dedi.

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