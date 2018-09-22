Türk şirketinden Tunus'ta savunma sanayi yatırımı projesi

TUNUS

Türk savunma sanayi şirketi ile Tunus Savunma Bakanlığı arasında Tunus'ta çelik yelek ve zırhlı araç üretimi için görüşmeler devam ediyor.

Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir Türk savunma sanayi şirketi ile Tunus Savunma Bakanlığı arasında Tunus'ta ilk aşamada çelik yelek daha sonra da zırhlı araç üretimi için görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tunus'a aralık ayında gerçekleştirdiği ziyarette dikkati çektiği iş birliği alanlarından birinin savunma sanayi olduğunu dile getiren Doğan, Tunus Savunma Bakanı Abdulkerim ez-Zubeydi ile savunma iş birliği ve savunma sanayi iş birliği alanında gelinen noktayı değerlendirdikleri bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktardı.

Doğan, Tunus'taki savunma sanayi yatırımı projesinde, kamu ve özel sektör ortaklığının öne çıktığını, "Eximbank'ın Tunus için sağladığı 200 milyon dolarlık finansmanın Tunus'un savunma ihtiyacına tahsis edilmesinin bu iş birliğinin kamu ayağı olduğunu" belirtti.

Tunus'ta temmuz ayında Cezayir sınırı yakınlarındaki Cenduba vilayetinde terör saldırısı ile 6 sınır muhafızının öldürülmesi olayında güvenlik güçlerinin çelik yelek ve zırhlı aracının olmadığına işaret eden Doğan, şunları söyledi:

"Bu hadisede güvenlik güçlerinin çelik yeleğinin ve zırhlı aracının olmaması terörden sıkıntı çeken biz Türkiye ve beni de şahsen derinden yaraladığı için Tunus savunma bakanı ile Tunus için neler yapılabilir bunu değerlendirdik. Türkiye'de çelik yelek konusunda dünyanın en büyük üreticilerinden bir firmanın Tunus'ta yatırım yapması konusunda mutabakat sağlamıştık. Bu mutabakat çerçevesinde, Türk firmamızın hazırladığı yatırım projesini Tunus makamlarına sunduk. Tunus makamlarının projenin gerçekleştirilmesi için hangi aşamaya gelindiğini ve bundan sonra ne yapılacağını sayın bakanla değerlendirdik."

Yatırım projesinin ilk aşamada çelik yelek ikinci aşamada da zırhlı araç üretimini hedeflediğine değinen Büyükelçi Doğan, Tunus makamlarının projeye ilişkin Türk şirketine önerilerini sunduğunu, sıradaki aşamanın projenin Tunus yatırım mevzuatına uygun hale getirilecek rötuşların yapılması ve hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi olduğunu paylaştı.

Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi, Türk şirketinin Tunus'taki savunma sanayi yatırımı projesinin Türkiye'nin Afrika stratejisi için önemine ilişkin şunları kaydetti:

"Tunus Afrika kıtasının beyni konumundadır. Afrika'nın en önemli yönlendiricisi konumundaki Tunus'un güvenliği ve istikrarı, bölgenin güvenliğini, dolayısıyla bu da Türkiye'yi çok yakından ilgilendirir. Bu nedenle bizler hem stratejik partner, hem iki kardeş ülke olarak, hem de bölge güvenliğine katkı sağlayacak unsur şeklinde gördüğümüz Tunus'un güvenliğinin sağlamlaştırılması için özel önem ve hassasiyet gösteriyoruz."

Muhabir: Enes Canlı