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Dünya

Türk lirası İdlib'de piyasayı rahatlattı

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde, Suriye Lirasının yüksek değer kaybetmesi nedeniyle Türk Lirasının kullanıma başlanmasıyla ekonomik alanda kısmı bir rahatlık oluştu.

Mehmet Burak Karacaoğlu,Eşref Musa,Ahmad Wais   | 20.06.2020
Türk lirası İdlib'de piyasayı rahatlattı Fotoğraf: Muhammed Abdullah/AA

İdlib

İdlib'in Sarmada beldesinde döviz bürosu işletmecisi Muhsin Hamoud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İdlib'e Türk lirası girdikten sonra piyasada rahatlamanın başladığını belirtti.

Hamoud, '' Piyasaya Türk lirası girdikten sonra (ekonomik) durum bir nebze olsun düzeldi. Bundan sonra ümit ederiz ki tüm sektörler Türk lirası ile alışveriş yapar. Şu an piyasada Türk lirası varlığını etkili bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Önümüzdeki günlerde de artmaya devam eder inşallah." ifadelerini kullandı.

Sarmada'da bakkal Ali Ebu Ras da Türk lirasına olan talebin arttığını ve tüccarların daha çok yöneleceğini kaydetti.

Ebu Ras, kentte çalışan işçilerin artık Türk lirası ile ücret aldıklarını ve bu durumdan memnun olduklarını vurgulayarak, "Türk lirası piyasaya sürüldükten halk rahatladı. Her yerde bozuk para bulamamak gibi bazı küçük sorunlar da var ancak bunların da zamanla aşılacağına inanıyorum." dedi.

Günlük işlerde çalışan Rami Kızzey de fiili olarak Türk lirası ile alışveriş yapmaya başladığını söyledi.

Kızzey "Fiyatların sabitleşmesi ve herkesin Türk lirası ile alışveriş yapması için biraz zamana ihtiyacımız var. O zaman halk rahatlar. Bunun (Türk lirası kullanımının) gelişme ve istikrar getireceğine inanıyorum. Tüccarların sıkıntısı dinmiş olur, ithalatlarını Türk lirası ile yapar, Türk lirası ile de halka satar. Son süreçte, Türk lirası piyasaya girmeden önce zarar edip dükkanını kapatmak zorunda kalan birkaç bakkal tanıyorum." diye konuştu.

Suriye'nin yerel para birimindeki rekor değer kaybının ardından İdlibliler, alım gücünü korumak amacıyla geçtiğimiz günlerde Türk lirasını aktif olarak kullanmaya başladı. Suriye lirasının aşırı değer kaybı nedeniyle Türk lirasına sivillerin ve işletme sahiplerinin rağbeti artıyor.


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