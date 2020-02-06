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Dünya

Türk Konseyi dışişleri bakanları Bakü'de toplandı

Azerbaycan'da, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı başladı.

Ruslan Rehimov   | 06.02.2020
Türk Konseyi dışişleri bakanları Bakü'de toplandı Fotoğraf: Cem Özdel/AA

Bakü

Toplantıya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov, Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tleuberdi, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ve Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev katıldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Memmedyarov, toplantının başında yaptığı konuşmada, Türk Konseyinin uluslararası kuruluşlarla iş birliğinin geliştirilmesi, Türk Akademisi ve Türk Konseyinin Budapeşte ofisinin faaliyetinin genişletilmesi konularını müzakere edeceklerini söyledi. Toplantı basına kapalı devam etti.

Çavuşoğlu'nun Bakü temasları

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bakü temasları kapsamında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Memmedyarov, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Aydarbekov ve Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.




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