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Dünya

Türk Kızılaydan Filistin Kızılayına ambulans bağışı

Türk Kızılay, işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te kullanılmak üzere Filistin Kızılayına ambulans bağışında bulundu.

Esat Fırat   | 14.06.2021
Türk Kızılaydan Filistin Kızılayına ambulans bağışı

Kudüs

Türk Kızılay heyeti, daha önce yapılan 22 ambulans bağışlanması taahhüdü çerçevesinde 2 küçük ambulansı Doğu Kudüs'te bulunan Filistin Kızılayı Kudüs Şubesi'ne teslim etti.

Türk Kızılayı Filistin Delegasyonu Başkanı Yiğit Olçay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ramazan Bayramı öncesinde Filistin Kızılayına taahhüt etmiş olduğumuz 11 büyük ve 11 küçük ambulanstan 2 küçük ambulansı Filistin Kızılayı Kudüs Şubesi'ne Başkan Dr. Abdullah Sabri'nin katılımıyla gerçekleştirilen törenle teslim ettik." dedi.

Olçay, büyük ve küçük ambulansların tamamının tedarik sürecinde olduğunu ve kısa süre içinde tamamının Filistin Kızılayına teslim edileceğini vurgulayarak, "Söz konusu küçük ambulanslar Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesinin dar sokaklarında tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyanların yaralarına merhem olacaktır." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılayın İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda evleri tamamen yıkılan, kısmen hasar gören ve saldırıdan etkilenen tüm ihtiyaç sahiplerine de yardımlarını sürdürdüğünü söyleyen Olçay, şunları kaydetti:

"Gazze'deki aşevimiz günlük minimum 400 kişilik sıcak yemek çıkarmakla beraber gıda kolisi ve hijyen kolisi dağıtımlarımız devam ediyor. Hastanelerin ilaç ve tıbbi malzeme ihtiyacı dışında Gazze'de yaşanan elektrik sorunu nedeniyle jeneratörlerde ihtiyaç duyulan yakıt ihtiyaçlarını da karşılıyoruz."

Olçay, Türkiye halkının Filistin'e her zaman hassasiyet gösterdiğine dikkati çekerek, Türk Kızılay bağışçılarına teşekkürlerini sundu ve desteklerinin devamını diledi.

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