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Dünya

Türk Kızılaydan Afganlara tekerlekli sandalye desteği

Afganistan'da yardım faaliyetlerini sürdüren Türk Kızılay, "İyilik Trenleri" ile gönderilen 75 tekerlekli sandalyeyi engelli Afganlara teslim etti.

Bilal Güler   | 12.10.2022
Türk Kızılaydan Afganlara tekerlekli sandalye desteği

Kabil

Afganistan Şehit ve Engelliler Bakanlığında düzenlenen törene, Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay, Taliban geçici hükümetinin Şehit ve Engelliler Bakan Vekili Molla Abdülmecid Ahund ile Yardımcısı Abdulhakim Hakkani katıldı.

Törenin ardından 30'u çocuklar, 45'i yetişkinler için olmak üzere 75 tekerlekli sandalye engelli Afganlara dağıtıldı.

Törende konuşan Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay, şubatta da engelli Afganlara 150 tekerlekli sandalye dağıttıklarını aktardı.

Türkiye olarak özellikle son bir yılda "İyilik Trenleri" aracılığı ile Afgan halkına yönelik yardımları artırdıklarını belirten Erginay, şunları kaydetti:

"Kardeş ve dost Afgan halkına yardımlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Son 1 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ve Türkiye'deki hayırseverlerin katkılarıyla Afganistan'a 6 tane İyilik Treni gönderdik. Bu trenlerde çoğunlukla gıda malzemeleri getirdik Afganistan'a, fakat bunun yanında sağlık malzemesi olsun, eğitim malzemesi olsun, kışlık battaniye olsun, Afganistan'ın neye ihtiyacı varsa bunları getirmeye gayret ettik. Ve bu yardım malzemelerinin arasında tabi ki tekerlekli sandalyeler de vardı."

Taliban geçici hükümetinin Şehit ve Engelliler Bakan Vekili Yardımcısı Abdulhakim Hakkani de Türkiye ve kurumlarının her zaman Afgan halkının yanında olduğunu vurgulayarak, teşekkürlerini iletti.

Türk Kızılay, başkent Kabil'de ihtiyaç sahibi 100 Afgan aileye gıda yardımında da bulundu.

"İyilik Treni" yardımları devam ediyor

Söz konusu yardımların dışında Türkiye'den Afganistan'a buradaki insani krizin hafifletilmesine katkı sunması amacıyla gönderilen "İyilik Trenleri" yardımlarının dağıtımı da ülkede ihtiyaç duyulan her vilayette devam ediyor.

Şu an 6'ncı "İyilik Trenleri" yardımları, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği koordinasyonunda Afganistan'daki Türk kurumlarının iş birliği ile dağıtılıyor.

Söz konusu trenlerle gelen 7 bin tondan fazla insani yardım, şu ana kadar on binlerce muhtaç Afgan aileye ulaştırıldı ve ulaştırılmaya devam ediyor.

Deprem ve seller nedeniyle ağır kayıp yaşandı

Afganistan'ın doğu vilayetlerini 22 Haziran'da vuran 5,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle en az 1200 kişi hayatını kaybederken, binlercesi ise yaralandı.

Son aylarda özellikle ülkenin doğu vilayetlerinde meydana gelen sel felaketlerinde yüzlerce kişi yaşamını yitirdi.

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