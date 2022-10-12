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Dünya

İsveç: NATO üyeliğinin gecikmesi zaman kaybı

İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist, ülkesinin NATO'ya üyelik başvurusunun onaylanmasının gecikmesini zaman kaybı olarak değerlendirdi.

Atila Altuntaş   | 12.10.2022
İsveç: NATO üyeliğinin gecikmesi zaman kaybı

Stockholm

NATO ülkelerinin savunma bakanlarının Belçika'nın başkenti Brüksel'deki toplantısına davet edilen İsveç Savunma Bakanı Hultqvist, ülkesinin haber ajansı TT'ye yaptığı açıklamada, "İsveç'in NATO üyeliği başvurusunun onaylanmasının gecikmesi ve uzatılmasının zaman kaybı olduğunu düşünüyorum." dedi.

Hultqvist, "İskandinavya bölgesi için yeni bir askeri planlama yapmamız lazım. Güvenlik sorunları üzerinde çalışmamız lazım. İsveç'in NATO üyelik başvurusunu onaylamayı uzatırsanız bu, NATO'nun çıkarına olmaz." ifadelerini kullandı.

Hultqvist, Türkiye ile NATO konusunda çeşitli başlıklarda yapılacak görüşmeler için özel bir grubun kurulduğunu, görüşmelerin devam ettiğini aktardı.

NATO üyesi olmamalarına rağmen İsveç ve Finlandiya'nın NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmasının önemli olduğunu dile getiren Hulqvist, bunu tarihi bir toplantı olarak değerlendirdi.

Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi'nde 28 Haziran'da Üçlü Muhtıra imzalanmıştı. Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma'nın ilk toplantısı 26 Ağustos'ta Finlandiya'nın Vantaa kentinde yapılmıştı.

İsveç Adalet Bakanlığından Türkiye'ye giden bir heyet de 5-6 Ekim'de Ankara'da Adalet Bakanlığı yetkilileri ile toplantı yapmıştı.

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