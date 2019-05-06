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Dünya, Ramazan 2019

Türk Kızılay Srebrenitsa'da iftar verdi

Türk Kızılay, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa şehrinde iftar verdi.

Lejla Bıogradlıja   | 06.05.2019
Türk Kızılay Srebrenitsa'da iftar verdi

Bosna Hersek

Türk Kızılay, Emmaus Uluslararası Dayanışma Forumu iş birliğinde Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa şehrinde iftar verdi.

Bosna Hersek'te 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaşta soykırıma sahne olan Srebrenitsa'da düzenlenen iftara, savaşta yakınlarını kaybeden kurbanların aileleri ve yüzlerce kişi katıldı.

İftara katılan Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, ilk iftarını Srebrenitsa'da yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Srebrenitsa'nın özel bir yere sahip olduğunu ve burada yaşananların asla unutulmayacağını söyledi.

Türk Kızılay temsilcisi Suat Sokollu da Bosna Hersek genelinde iftar düzenlemeye devam edeceklerini belirterek, ülkedeki ilk iftarın Srebrenitsa'da düzenlenmesinin sembolik bir anlam taşıdığını ifade etti.

Emmaus Uluslararası Dayanışma Forumu Müdür Yardımcısı Elmedin Skrebo da Türk Kızılayı ile ortak çalışmalarının devam edeceğine işaret ederek, "Türk Kızılayı, ramazan faaliyetlerine Srebrenitsa'dan başlamak istedi. Bu akşam bizimle burada olan herkese teşekkürler." dedi.

Saraybosna'da geleneksel top atışı

Başkent Saraybosna'daki ilk iftar da Sarı Tabya'da geleneksel top atışıyla gerçekleşti. Saraybosna'daki Müslümanlar geleneksel top atışı ve akşam ezanıyla birlikte ilk iftarlarını yaptı.

Başkentteki tarihi Başçarşı sokakları da oruçlarını açmak isteyenlerle dolup taştı. Ramazan ruhu ve bereketinin hissedildiği sokaklardaki restoranlar iftar için özel menüler hazırlarken, Saraybosnalılar ilk iftarın mutluluğunu yaşadı.

Bosna Hersek'te ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan pidelerinin kokusu ise iftar öncesi şehrin sokaklarını sardı. Fırınların önünde uzun kuyruklar oluştu.

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