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Dünya

Türk Kızılay, Somali'ye Kovid-19'la mücadele için 10 ventilatör bağışladı

Türk Kızılay, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Somali'ye 10 ventilatör katkı sağladı.

Gökhan Kavak,Abdirahman Mugare   | 26.02.2021
Türk Kızılay, Somali'ye Kovid-19'la mücadele için 10 ventilatör bağışladı

Mogadişu

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kovid-19 ile mücadele kapsamında Somalili yetkililere 10 ventilatörün teslim edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Somali yetkililerine teslim edilen makineler yoğun bakım ünitelerinde kullanılacak ve Kovid-19 ile mücadeleye katkı sağlayacak." ifadelerine yer verildi.

Sağlık Bakanlığı yetkililerinden Dr. Abdirizak Yusuf Ahmed ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin salgınla mücadelede Somali'ye verdiği destekten ötürü teşekkür etti.

Somali, Mogadişu'deki hastanelerde oksijen tüplerinin bittiği açıklamıştı.

Ülkede şimdiye kadar 6 bin 687 Kovid-19 vakası tespit edilirken, virüs nedeniyle 223 kişi hayatını kaybetti.

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