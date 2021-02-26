Euro
8.97
Dolar
7.43
BIST 100
1,471.39
Altın
1,728.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Türk kabin memurları ve kaptanların bağışlarıyla Pakistan'da 45 su kuyusu açıldı

Türk kabin memurları ve kaptanlarının kurduğu İyilik Dostları Platformu üyeleri, Pakistan'ın Muzaffargarh şehrindeki 45 köyde yaşayan 40 bin kişi için 45 su kuyusu açtı.

Behlül Çetinkaya,Muhammed Semih Uğurlu   | 26.02.2021
Türk kabin memurları ve kaptanların bağışlarıyla Pakistan'da 45 su kuyusu açıldı Fotoğraf: Muhammed Semih Uğurlu/AA

Ankara

Türk kabin memurları ve kaptanların bağışlarıyla Pakistan'da 45 su kuyusu açıldı

Türk kabin memurları ve kaptanlarının kurduğu İyilik Dostları Platformu üyeleri, Pakistan'ın Muzaffargarh şehrindeki 45 köyde yaşayan 40 bin kişi için 45 su kuyusu açtı. ( Muhammed Semih Uğurlu - Anadolu Ajansı )

İyilik Dostları Platformu gönüllülerinden Esra Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede yaşayanların ihtiyaçlarını gidermek üzere Pakistan Mezunları ve Mensupları Derneği ile iş birliği yaptıklarını söyledi.

Kabin memuru ve kaptanlardan oluşan 62 kişinin bağışlarıyla 45 su kuyusu açtıklarını kaydeden Kılıç, "Bölge insanlarının su ihtiyacı yanında gıda, barınma, sağlık ve eğitim ihtiyaçları da bulunuyor." diye konuştu.

Kılıç, bölge halkının Türkiye'ye ve Türk dizilerine ilgi duyduğunu belirtti.

Pakistan'da geçmiş yıllarda yaptıkları yardım faaliyetlerine de değinen Kılıç, AA'nın İslamabad yakınlarındaki Afgan mülteci kampında çektiği fotoğraflar üzerine bölgeye yine kabin memuru ve kaptanların desteğiyle 13 tonluk gıda yardığımı yaptıklarını hatırlattı.

Kılıç, şunları söyledi:

"İslamabad yakınlarında yaşayan Afgan mültecilere erzak ve kurban bağışında bulunduk. Bunların haricinde Senegal'de yaşayan albino çocuklar için güneş kremi, yetimhane inşası, Türkiye sınırında yaşayan Suriyeli sığınmacılar için briket ev projesi ile Hatay'da yüzlerinde yanıklar bulunan 500 Suriyeli çocuk için de rehabiltasyon merkezi projemiz bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 vaka sayısı en çok azalan iller Bayburt, Erzincan, Trabzon, Karabük ve Hatay
İtalya'da Kovid-19 vaka sayısındaki artış sürüyor
Türkiye'de 9 bin 205 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 74 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 508 bini geçti
AB Trump'ın Kovid-19 tedavisinde kullanılan antikor kokteylini tavsiye etti

Benzer haberler

Türk kabin memurları ve kaptanların bağışlarıyla Pakistan'da 45 su kuyusu açıldı

Türk kabin memurları ve kaptanların bağışlarıyla Pakistan'da 45 su kuyusu açıldı

BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır, Keşmir sınırında ateşkese uyulması anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

Hindistan ve Pakistan, Keşmir sınırında ateşkese uyulması konusunda anlaştı

Pakistan'da Kovid-19 kısıtlamaları kaldırılmaya başlandı

Pakistan'da Kovid-19 kısıtlamaları kaldırılmaya başlandı
Sivil toplum kuruluşu ACLED: Keşmir'deki durum 2021’de muhtemelen kötüleşecek

Sivil toplum kuruluşu ACLED: Keşmir'deki durum 2021’de muhtemelen kötüleşecek
Biden döneminde Hindistan-Çin ilişkilerinin geleceği

Biden döneminde Hindistan-Çin ilişkilerinin geleceği