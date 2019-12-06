Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık: Türk Kızılay model oluşturan bir unsur
Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, IFRC hareketi içinde Türk Kızılay'ın örnek alınan, model oluşturan ve her zaman oyun kurucu bir unsur olarak bulunduğunu belirtti.
Cenevre
Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC) Başkan Yardımcısı ve Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, IFRC hareketi içinde Türk Kızılay'ın örnek alınan, model oluşturan ve her zaman oyun kurucu bir unsur olarak bulunduğunu belirtti.
İsviçre'nin Cenevre kentinde 4-12 Aralık'ta düzenlenen IFRC'nin Genel Kurulu, Uluslarası Konferansı ve Delegeler Konseyi toplantılarına katılan Kınık, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
Kınık, IFRC'nin en önemli toplantılarını gerçekleştirdiklerini ve yoğun bir gündemin kendilerini beklediğini belirterek, "Bu toplantılar, hem IFRC'nin hem de Cenevre Konvansiyonu'na taraf ülkelerin en üst düzeydeki zirvesi. Çok kadim bir gelenekle toplanıyor. Üç toplantımızda da farklı farklı konuları ele alacağız." dedi.
Kınık, dün yapılan toplantılarda Marshall Adaları ve Butan'ın da IFRC'ye katılmasıyla üye sayılarının 192 ülkeye çıktığını ve Türk Kızılay'ın IFRC'nin 12'nci üyesi olarak kurulduğunu anımsattı.
Türk Kızılay'ın 151 yıl önce, IFRC'nin ise 100 yıl önce kurulduğuna dikkat çeken Kınık, "Kurulduğu günden bu güne kadar da Kızılay, hem harekete hem de Federasyonumuza (IFRC) katkı vermeye devam ediyor. Bugün de IFRC'nin en kıdemli, en itibarlı ortaklarındandır." ifadelerini kullandı.
Kınık, IFRC'nin, dünya genelinde 15 milyona yakın aktif gönüllüsü, neredeyse dünyanın her noktasına erişimi, yaklaşık 30 milyar dolarlık bütçesi ve çok büyük insani yardım operasyonları gerçekleştirebilen "dünyanın en gelişmiş insancıl ağı" olduğuna vurgu yaptı.
Kerem Kınık, Federasyonun, Cenevre Uluslararası Konferans Merkezi'nde gerçekleşen toplantılarında göç, çatışmalar, çatışma bölgelerindekilerin korunması, küresel sağlık hizmetlerine herkesin hakkaniyetle ve sürdürülebilir erişimi, teknolojik imkanlardan faydalanılması ve zararlarından korunulması, insani yardım sektöründe atılması gereken adımlar, kentlerdeki mültecilerin toplumla entegrasyonu ve insani yardım çalışanlarının hedef alınması gibi önemli ve güncel konuları ele alacaklarını ifade etti.
Uzun süredir bu toplantılara hazırlık yaptıklarına dikkat çeken Kınık, "Buradan çıkacak sonuçlar, hem ulusal derneklerin hem hareketimizin hem de devletlerimizin kendi iç hukukunda bir takım düzenlemelerle daha kapsamlı ve küresel bir momentum oluşturacak." diye konuştu.
IFRC'den Kızılay'a 170 milyon İsviçre frangı destek
Kızılay'ın Türkiye'de mültecilere yönelik yürüttüğü çalışmaların büyük bir kısmının IFRC tarafından desteklendiği bilgisini paylaşan Kınık, Kızılay'ın bu kapsamda IFRC'den şimdiye kadar 170 milyon İsviçre frangı fon aldığını belirtti.
Kınık, Türkiye'nin dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke olduğuna dikkati çekerek, dünyanın en kapsamlı çocuk koruma programlarını yürüttüğünü, sınır ötesi operasyonlar, çatışma bölgelerindeki insani yardım çalışmaları, doğa kaynaklı veya beşeri afetlere müdahaleler noktasında Kızılay'ın kendi modelini diğer kardeş kuruluşlarla paylaştığını kaydetti. Kınık şöyle devam etti:
"IFRC hareketinin içinde Türk Kızılay kurucu bir unsur olarak örnek alınan, model oluşturan ve her zaman oyun kurucu bir unsur olarak bulunmakta. Şu an 50 civarında ülkede operasyon yürütüyoruz. Federasyon bu anlamda Kızılay'dan güç alıyor, Kızılay da Federasyon'dan güç alıyor. Bu karşılıklı olumlu ilişkiyle beraber hem faaliyetlerimizin sistemleşmesini hem de dünyada yaygınlaşmasını temin etmiş oluyoruz."
Kınık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Türkiye'nin eş başkanlığını yapacağı 17-18 Aralık 2019'da Cenevre'de düzenlenecek Küresel Mülteci Forumu'nda Türk Kızılay'ın stant açarak kendi modellerini dünyaya anlatma fırsatı bulacağını sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.