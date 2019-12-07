Euro
6.40
Dolar
5.78
BIST 100
108,869.10
Altın
1,460.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’da Erzurum Tanıtım Günleri programında konuşuyor.
logo
Dünya

Türk hayırseverlerden Nijerya'daki Türk okuluna yardım

Türk hayırseverler Nijerya'nın başkenti Abuja'da faaliyet gösteren Sami Efendi Uluslararası Türk Okulu'ndaki öğrencilere giysi ve kırtasiye yardımında bulundu.

Adam Abu Bashal,Gökhan Kavak   | 07.12.2019
Türk hayırseverlerden Nijerya'daki Türk okuluna yardım

Abuja

Türk hayırseverlerden Nijerya'daki Türk okuluna yardım

Türk hayırseverler, Nijerya'nın başkenti Abuja'da faaliyet gösteren Sami Efendi Uluslararası Türk Okulu'ndaki öğrencilere giysi ve kırtasiye yardımında bulundu. ( Gökhan Kavak - Anadolu Ajansı )

Darul Erkam Vakfı Başkanı Yunus Emre Akyol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Abuja'nın Gbesa bölgesinde bulunan Sami Efendi Uluslararası Türk Okulu'na yardımların gönderildiğini belirtti. Okulda yaklaşık 250 öğrencinin bulunduğunu işaret eden Akyol, Türk hayırseverlerin gönderdiği giysi ve kırtasiyelerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını kaydetti.

Akyol, Darul Erkam Vakfının yaklaşık 2 yıldır Nijerya'da faaliyet gösterdiğini dile getirerek "Türkiye-Nijerya dostluğu pekiştirmek için bulunuyoruz. Buradaki ihtiyaç sahipleri için, özellikle çocukların eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için buradayız." dedi.

Nijerya'daki insanların yoksulluk içinde yaşadıklarının altını çizen Akyol, "Vakfımız, burada bulunan Müslüman kardeşlerimizin eğitimine katkıda bulunmak ve destek vermek istiyor. Bunun için zaman zaman okul açarak, kırtasiye malzemeleri destek veriyoruz ve ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Amina Garba ise Türkiye'den gelen yardımlardan dolayı duyduğu memnuniyetini aktararak Türkiye'ye ve Türk halkına dua etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan’ın Hint-Pasifik duruşu Amerikan vizyonundan çok farklı
Körfez krizinde sona doğru
Uluslararası hukuk Rohingya testinden geçiyor
Cezayir’de başkanlık seçimi ve artan gerilim
Avrupa Bosna’yı bilir de bilmezden gelir

Benzer haberler

Türk hayırseverlerden Nijerya'daki Türk okuluna yardım

Türk hayırseverlerden Nijerya'daki Türk okuluna yardım

Nijerya açıklarında petrol tankerinden biri Türk, 19 mürettebat kaçırıldı

Boko Haram örgütüne karşı 'avcılar' görevde

Nijerya'da her gün 47 çocuk ya da genç AIDS nedeniyle ölüyor

Nijerya'da her gün 47 çocuk ya da genç AIDS nedeniyle ölüyor
Terör ve silahlı çetelerin en fazla vurduğu Afrika ülkesi: Nijerya

Terör ve silahlı çetelerin en fazla vurduğu Afrika ülkesi: Nijerya