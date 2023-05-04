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Dünya

Türk dünyasından çocuk doktorları KKTC'deki eğitim toplantısında buluştu

Başta Türkiye olmak üzere Türk dünyası ve Balkanlar'dan çocuk doktorları, Türkiye Milli Pediatri Derneğince Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen eğitim toplantısında bir araya geldi.

Mehmet Kemal Firik  | 04.05.2023 - Güncelleme : 04.05.2023
Türk dünyasından çocuk doktorları KKTC'deki eğitim toplantısında buluştu

Girne

Girne kentinde bir otelde düzenlenen toplantıya, IPA (Uluslararası Pediatri Kurumu) Başkanı Prof. Dr. Enver Hasanoğlu ve IPA Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu'nun yanı sıra Türkiye Milli Pediatri Derneği yetkilileri ve 400'e yakın pediatri uzmanı katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Hasanoğlu, "Çocuk Hekiminin 1 Günü" adlı eğitim toplantısının 6'ncısını, yavru vatan KKTC'de özellikle düzenlediklerini belirterek KKTC'nin, Türkiye Milli Pediatri Derneği açısından ayrı bir yeri ve önemi olduğunu vurguladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 3 gün süren toplantılar kapsamında IPA Başkanı Enver Hasanoğlu ve IPA Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu'nu Cumhurbaşkanlığında kabul etti.

Görüşmede, KKTC'nin tanınmasına yönelik sağlık alanında yapılabilecek işbirliği konusu ele alındı.

Toplantıyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Hasanoğlu, KKTC'de son dönemlerde gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin bilgi verdi.

Toplantının KKTC'de düzenlenmesindeki amacın, ülkenin tanınırlığını artırmak ve dünyaya anlatmak olduğunu belirten Hasanoğlu, "KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ve Sağlık Bakanı Sayın İzlem Gürçağ Altuğra ile önemli görüşmelerimiz oldu. Kendileriyle KKTC'nin Türk devletlerce ve bilim camiasınca daha iyi tanınması için ne anlamda katkı verebiliriz, neler yapabiliriz, bunları masaya yatırdık." diye konuştu.

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