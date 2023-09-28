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Dünya

Türk dünyası resmi düşünce kuruluşları Astana'da toplandı

Dışişleri Bakanı Başdanışmanı Dr. Nuh Yılmaz ve beraberindeki heyet, Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Üye ve Gözlemci Devletlerinin Resmi Dış Politika Araştırma Merkezleri 9’uncu Toplantısı'na katıldı.

Mustafa Deveci  | 28.09.2023 - Güncelleme : 28.09.2023
Türk dünyası resmi düşünce kuruluşları Astana'da toplandı Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Üye ve Gözlemci Devletlerinin Resmi Dış Politika Araştırma Merkezleri 9’uncu toplantısı Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapıldı. Toplantıya Dışişleri Bakanı Başdanışmanı ve Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) Başkanı Dr. Nuh Yılmaz (sağ 2) ve TDT Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev (sol 4) de katıldı.

Ankara

Dışişleri Bakanı Başdanışmanı ve Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) Başkanı Dr. Nuh Yılmaz ve beraberindeki heyet, Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Üye ve Gözlemci Devletlerinin Resmi Dış Politika Araştırma Merkezleri 9’uncu Toplantısı'na katıldı.

Kazakistan Stratejik Çalışmalar Enstitüsü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Stratejik Çalışmalar Enstitüsü’nün ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Dr. Yılmaz'ın yanı sıra TDT Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Macaristan’dan temsilciler ve diplomatlar katıldı.

Yılmaz, toplantının özel oturumunda yaptığı konuşmada, TDT’nin kurulduğu günden bu yana hızlı bir dönüşüm geçirdiğine işaret etti.

Ticaret rotalarının değiştiğini ve Asya’nın dünya ekonomisinde öne çıktığını vurgulayan Yılmaz, tarih ve coğrafyanın karşılarına çıkardığı bu fırsatları kaçırmamaları gerektiğini vurguladı.

Yılmaz, dünya genelinde ulaşım ağlarının ve bağlantı yollarının önemini artırdığını, geçmiş bin yılda etkin olan Türklerin bu etkinliğini kaybetmelerinin en önemli sebebinin İpek Yolu'nun yerini deniz yollarının alması olduğunu söyledi.

Kara yollarının tekrar önem kazandığı bir dönemde Türk dünyasının bu ticaret yollarının yeniden merkezinde olduğunu ve eski önemine kavuşma yolunda bir fırsat yakaladığını vurgulayan Yılmaz, ya bu fırsatı değerlendireceklerini ya da bırakıp birkaç yüzyıl sonra tekrar ortaya çıkacak fırsatları beklemek durumunda kalacaklarını vurguladı.

Toplantı marjında ikili ve çok taraflı görüşmeler de gerçekleştiren SAM Başkanı Yılmaz, bu kapsamda TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev ile de bir araya geldi.

Yılmaz ve Ömüraliyev'in baş başa yaptığı görüşmede gelecek dönemde Türk dünyasındaki resmi düşünce kuruluşlarının atabileceği ortak adımları ve projeleri konuştu.

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