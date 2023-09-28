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Dünya

Almanya, AB'nin yeni hazırladığı "düzensiz göçle mücadele anlaşmasına" koyduğu engeli kaldıracak

Avrupa Birliği'nin (AB) düzensiz göçle mücadele amacıyla oluşturduğu "Göç ve İltica Anlaşması"na birkaç haftadır blokaj koyan Almanya'nın aldığı yeni bir kararla anlaşmayı destekleyeceği bildirildi.

Mesut Zeyrek  | 28.09.2023 - Güncelleme : 28.09.2023
Almanya, AB'nin yeni hazırladığı "düzensiz göçle mücadele anlaşmasına" koyduğu engeli kaldıracak

Köln

Alman Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Brüksel'deki AB toplantısında, Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile Yeşiller ve Hür Demokratik Parti'den (FDP) oluşan koalisyonun düzenlemeyle ilgili yeni bir metin önerisi üzerinde anlaşmaya vardığını duyurdu.

Faeser, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hala daha fazla değişiklik yapmamız gerekse de bugün sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz." dedi.

Hükümet çevrelerine göre, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, AB istişarelerinden kısa süre önce kabinede, kriz yönetmeliğinin artık bloke edilmemesi gerektiği yönünde bir karar almıştı.

Söz konusu yönetmeliğin, AB ülkelerine yönelik düzensiz göçü sınırlamayı amaçladığı, göçte aşırı artış olması durumunda düzensiz göçmenlerin gözaltı sürelerinin uzatılması ve koşulların belirlenmesi gibi bazı yeni yöntemler içerdiği belirtildi.

Alman hükümeti, AB'nin bu önerisini, AB ülkelerinin göçmenlere yönelik koruma standartlarını düşürebileceği gerekçesiyle haftalarca bloke etmişti.

Alman Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un yanı sıra birtakım Alman siyasetçiler, anlaşma metininde yer alan bazı maddelerin "çok sayıda kayıtsız mültecinin Almanya'ya gönderilmesini teşvik edebileceği" yönündeki endişelerini dile getirmişti.

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