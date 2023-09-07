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Dünya

Türk Devletleri Teşkilatından deprem sonrası acil durum tatbikatı

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), Bakü yakınlarındaki Alat Limanı'nda kaza ve acil durumlara yönelik ortak tatbikat gerçekleştirdi.

Ruslan Rehimov  | 07.09.2023 - Güncelleme : 07.09.2023
Türk Devletleri Teşkilatından deprem sonrası acil durum tatbikatı Fotoğraf: Resul Rehimov/AA

Bakü

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanı Kemaleddin Haydarov'un yönettiği tatbikatı, TDT Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kazakistan Olağanüstü Haller Bakanı Sırım Şariphanov, Kırgızistan Olağanüstü Haller Bakanı Boobek Ajikeev, Özbekistan Olağanüstü Haller Bakanı Abdulla Kuldaşev ve KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz da izledi.

"Baku 2023" ismi verilen tatbikat, deprem sonrasında limanda meydana gelen temsili patlama sonucu yaralıların kurtarılmasıyla başladı. Ekipler havadan ve karadan müdahale ederek kısa zamanda yaralıları tahliye etti. Alandaki tren raylarında yaşanan temsili kimyasal patlamaya da ilgili ekipler müdahalede bulundu.

Tatbikata Türkiye'den katılan AFAD ekibi, 2 araç ile alana girerek radyoaktif sızıntıya müdahale etti. Azerbaycan helikopteri raylara su bırakırken, Türk polis helikopteri iple afetzedeyi helikoptere aldı.

Azerbaycan'a ait amfibi uçağın da kullanıldığı tatbikatın devamında ekipler, temsili patlama meydana gelen gemiye kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Gemideki insanlar karadan ve havadan tahliye edildi. Tatbikatın bu kısmında Türk Jandarma Havacılık Çelik Kanatlar helikopteri de görev yaparak yaralıları kurtardı.

Tatbikat sonrasında Türkiye'ye ait 2 helikopter, Azerbaycan'a ait 5 helikopter ve bir uçak kol uçuşu yaparak protokolü selamladı.

AFAD Başkanı Okay Memiş'in de hazır bulunduğu tatbikata AFAD 42 personel ve 3 araçla katılım sağladı.

Tatbikatta toplamda 8 helikopter, 1 uçak, 245 araç, 6 eğitimli köpek ve 1180 personel görev aldı.

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