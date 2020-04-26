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Dünya, Koronavirüs

Türk bayrağı İsviçre Alpleri'nin zirvesinde

İsviçre Alpleri ve Avrupa'nın en yüksek zirvelerinden Matterhorn Dağı'na yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadeleye destek amacıyla Türk bayrağı yansıtıldı.

Bayram Altuğ   | 26.04.2020
Türk bayrağı İsviçre Alpleri'nin zirvesinde Fotoğraf: Michael Portmann/AA

Cenevre

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Ülkenin İtalya sınırında yer alan 4 bin 478 metre yükseklikteki dünyaca ünlü dağa yansıtılan ay yıldızlı bayrak görenleri büyüledi.

Zermatt Turizm Ofisinden yapılan açıklamada, Kovid-19 ile mücadelede ülkelerle dayanışma amacıyla Türk bayrağının dağa yansıtıldığı bildirildi.

İsviçre Alpleri'nin zirvesindeki büyüleyici ay yıldızlı bayrak görüntüsü, kısa sürede İsviçre'deki Türklerin sosyal medya hesaplarında en fazla kullanılan fotoğraf oldu.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda İsviçre makamlarına teşekkür edildi.

Öte yandan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İsviçre Şube Başkanı Şeref Yıldız'ın da Türk bayrağının zirveye yansıtılması için girişimde bulunduğu öğrenildi.

Matterhorn Dağı'na farklı günlerde farklı ülkelerin bayrakları koronavirüsle mücadeleye destek amacıyla yansıtılıyor.

MÜSİAD Başkanı Kaan'dan açıklama 

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye ile dayanışma amacıyla İsviçre şubemizin gayretleriyle, İsviçre Matterhorn dağına bayrağımız yansıtıldı. Ülkemiz Kovid-19 ile mücadelede gösterdiği özveri ve yardımseverlikle tüm dünyaya örnek oluyor." ifadelerini kullandı.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, MÜSİAD İsviçre şubesi çalışmasıyla, koronavirüsle mücadele çerçevesinde İsviçre ve Türkiye arasında dayanışma amacıyla, Matterhorn dağına Türk bayrağı yansıtıldı.

MÜSİAD Başkanı Kaan, sosyal medya hesaplarından şu açıklamada bulundu:

"Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye ile dayanışma amacıyla İsviçre şubemizin gayretleriyle, İsviçre Matterhorn dağına bayrağımız yansıtıldı. Ülkemiz Kovid-19 ile mücadelede gösterdiği özveri ve yardımseverlikle tüm dünyaya örnek oluyor. 

Bu kapsamda Avrupa'nın kalbinde bayrağımızı yükselten MÜSİAD İsviçre Şube Başkanımız Şeref Yıldız'a gayretlerinden ötürü teşekkür ediyorum."

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