Türk askeri Kosova'da iftar programı düzenledi
Kosova'daki NATO Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyeti Başkanlığınca ülkenin güneyindeki Prizren şehrinde iftar programı organize edildi.
Kosova
Prizren'in Şadırvan Meydanı'ndaki iftar programına, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, KDTP milletvekilleri Fidan Brina Jılta ve Enis Kervan, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Celal Doğan, Yunus Emre Enstitüsü Kosova Koordinatörü Ramazan Yılmaz, Türk Temsil Heyet Başkanı Albay Recai Yılmaz'ın yanı sıra ülkede görevli kurum temsilcileri ve davetliler katıldı.
Doğru Yol Türk Kültür ve Sanat Derneği sanatçıları, 200 kişilik iftar programında ilahi dinletisi sundu.
Türk Temsil Heyeti Başkanlığı, ramazan ayı boyunca Kosova'nın farklı şehirlerinde iftar sofraları kurup gıda kolisi dağıtarak Kosovalı ihtiyaç sahiplerinin yanında oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.