Euro
6.66
Dolar
5.96
BIST 100
113,683.60
Altın
1,510.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Türk ailenin 4 günlük bebeğini alan Alman Gençlik Dairesi protesto edildi

Almanya'da yaşayan Türk ailenin 4 günlük bebeğini alan Gençlik Dairesine yönelik protesto gösterisi yapıldı.

Mesut Zeyrek   | 28.12.2019
Türk ailenin 4 günlük bebeğini alan Alman Gençlik Dairesi protesto edildi

Heliborn

Almanya'da yaşayan Türk ailenin 4 günlük bebeğini alan Gençlik Dairesine (Jugendamt) yönelik protesto gösterisi yapıldı.

Almanya'nın Heilbronn kentindeki Gençlik Dairesi önünde düzenlenen ve Elçin bebeğin ailesinin de katıldığı gösteriye Türkiye Sevdalıları Wuppertal Derneği ile çevre sakinleri destek verdi.

Ailesinden alınarak Alman bir aileye verildiği belirtilen 4 günlük bebeğin dedesi Ömer Bilgiç, bu gösteriyi sadece torunu için değil, bundan sonra benzer olayların da önüne geçmek için düzenlediklerini söyledi.

Kızının daha önce psikolojik tedavi görmesini bahane ederek dairenin bebeği kendilerinden almak istediklerini dile getiren Bilgiç, "Bebeğin alınmasına asla izin vermedik. Kızım bebeğine bakamasa bile ben bakarım, eşim bakar. Almanya'da bizim gibi mağdur olan yüzlerce aile var." dedi.

Bilgiç, "Bizi hastanede kandırarak 4 günlük çocuğumuzu bizden alıp kaçırdılar. Henüz yeni doğmuş bir bebeğin annesinin ona bakıp bakamayacağına nasıl karar veriyorlar? 4 günlük çocuğu 'ateşine bakacağız' diye alıp üst kata çıkarıyorlar ve sonra Jugendamt'ın bebeği aldığını söylüyorlar. Daha sonra bebeği Alman bir aileye verdiklerini öğreniyoruz." diye konuştu.

Türkiye Sevdalıları Wuppertal Derneği Başkanı Murat Güneş ise Almanya'da özellikle yabancı kökenli ailelerin gençlik daireleri tarafından bu tür haksızlıklara maruz kaldığını ifade ederek, bu vahim olayda aileye destek vermek için bu gösteriyi düzenlediklerini dile getirdi.

Şimdiye kadar 4 bin bebeğin bu şekilde Müslüman ailelerden alınarak Almanlara verildiğini söyleyen Güneş, bunun Müslüman çocukları Hristiyanlaştırma projesi olduğunu iddia etti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Libya krizi ve Akdeniz’de derin jeopolitik dönüşüm
Afrika frank zincirinden kurtuluyor
Ticaret savaşları sona mı eriyor?
BAE-Suudi ekseninin Doğu Akdeniz siyaseti gerilim üretiyor
Protesto gösterilerinin ardından İran'da siyaset ısınıyor

Benzer haberler

Türk ailenin 4 günlük bebeğini alan Alman Gençlik Dairesi protesto edildi

Türk ailenin 4 günlük bebeğini alan Alman Gençlik Dairesi protesto edildi

Çin'in Uygurlara yönelik baskı politikaları Berlin'de protesto edildi

Almanya silah ihracatında rekor kırdı

Almanya'da 2019'da en çok aşırı sağcı cinayetler ve Merkel'in sağlığı konuşuldu

Almanya'da 2019'da en çok aşırı sağcı cinayetler ve Merkel'in sağlığı konuşuldu
Almanya Yunanistan'daki sığınmacı çocukları kabul etmeye yanaşmıyor

Almanya Yunanistan'daki sığınmacı çocukları kabul etmeye yanaşmıyor
Güney Kıbrıs ile Almanya'dan Akdeniz'de tatbikat

Güney Kıbrıs ile Almanya'dan Akdeniz'de tatbikat