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Dünya

Tunus'un Kasrin ilinde polisle göstericiler arasında olaylar çıktı

Tunus'un Kasrin ilinde, gaz kapsülü ile yaralanması sebebiyle hayatını kaybettiği iddia edilen bir kişinin cenazesi sonrası polisle göstericiler arasında olaylar çıktı.

Yosra Ouanes,Said İbicioğlu   | 26.01.2021
Tunus'un Kasrin ilinde polisle göstericiler arasında olaylar çıktı

Kasrin

Ülkenin batısındaki Kasrin'in Sbeitla kentinde, geçen haftaki gösterilerde yaralanan ve dün hayatını kaybeden Heykel er-Raşidi'nin cenazesi toprağa verildi.

Polisin attığı göz yaşartıcı gaz kapsülü ile yaralandığı iddia edilen Raşidi'nin cenazesine katılan göstericiler, törenin ardından lastik yakarak yolları ulaşıma kapattı. Güvenlik güçlerine taş atan göstericilere polis göz yaşatıcı gaz ile müdahale etti.

Müdahale sonrası dağılan göstericilerle polis arasındaki olaylar şehrin ara sokaklarında da devam etti.

Raşidi'nin geçen hafta gaz kapsülü ile yaralandıktan sonra hayatını kaybettiği veya merdivenden düşerek vefat ettiğine dair iki farklı iddia öne sürülüyordu. Savcılık Raşidi'nin ölüm sebebinin belirlenmesi için dün akşam adli tıp doktoru görevlendirdiğini açıklamıştı.

Arap Baharı'nın doğum yeri Tunus, 2011 yılındaki devrimin onuncu yıl dönümünde geçen hafta ülke genelinde ekonomik kalkınma ve hayat şartları nedeniyle geniş çaplı gösterilere tanık oldu.

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