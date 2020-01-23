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Dünya

Tunus'un Berlin Konferansı'na geç davet edilmesi üzdü

Tunus Cumhurbaşkanı Said, "Tunus, özellikle de güvenlik ve ekonomi alanında Libya krizinden en çok etkilenen ülkelerden biri. Bu nedenle konferansa davet edilen ülkeler arasında en başta gelmesi gerekirdi." dedi.

Gülşen Topçu   | 23.01.2020
Tunus'un Berlin Konferansı'na geç davet edilmesi üzdü

Tunus

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Tunus'un, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Libya konulu konferansa geç davet edilmesine üzüldüğünü belirtti.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Merkel, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'i telefonla aradı.

Merkel görüşmede, Tunus'un Libya konferansına geç davet edilmesinden üzüntü duyduğunu ve bu sebeple konferansa katılmama kararı almasını anlayışla karşıladığını ifade etti.

Merkel ayrıca, Tunus'un, dışişleri bakanları düzeyindeki bir sonraki toplantıya ve Libya ile ilgili tüm girişimlere davet edileceğini iletti.

Cumhurbaşkanı Said ise Merkel'e "Tunus, özellikle de güvenlik ve ekonomi alanında Libya krizinden en çok etkilenen ülkelerden biri. Bu nedenle konferansa davet edilen ülkeler arasında en başta gelmesi gerekirdi." ifadesini kullandı.

Said, ülkesinin Almanya ile olan tarihi ilişkilerini korumak için özen gösterdiğini de vurguladı.

Tunus, geç davet edildiği gerekçesiyle 19 Ocak'ta Berlin'de düzenlenen Libya konulu uluslararası konferansa katılmamıştı.


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