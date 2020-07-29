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Dünya, Libya

Tunus'tan Libya hükümetine destek vurgusu

Tunus'un Fayiz es-Serrac liderliğindeki meşru Libya hükümetini desteklemeye devam ettiği bildirildi.

Hacer Başer   | 29.07.2020
Tunus'tan Libya hükümetine destek vurgusu Fotoğraf: Yassine Gaidi/AA

Tunus

Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir es-Siyale ile Tunus Dışişleri Bakan Vekili Selma en-Nefir telefonda görüştü.

Görüşmede, ülkesinin Libya hükümetine destek vermeye devam ettiğini belirten Nefir, Tunus'un Libya'da istikrarı sağlayacak siyasi bir çözüm bulunmasını istediğini söyledi.

Libyalı Bakan Siyale de iki üke arasında ortak öneme sahip meselelerde koordinasyonun devam etmesi gerektiğini vurguladı.

İkili, görüşmede Libya'daki son gelişmeleri ele aldı.

Tunus'ta istifa eden Başbakan İlyas Fahfah, Cumhurbaşkanı Kays Said'le istişaresinin ardından 24 Temmuz'da Dışişleri Bakanı Nureddin er-Ray'ı görevinden almış, Ray'dan boşalan göreve Dışişleri Bakanlığı Devlet Katibi Selma en-Nefir'i vekaleten atamıştı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, 20 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ülkesinin Libya'da çözüme ilişkin bir girişimi sunma aşamasında olduğunu, Birleşmiş Milletler ile koordineli yürütülecek girişimin "Tunus-Cezayir çözümü" olabileceğini söylemişti.

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