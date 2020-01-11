Euro
6.54
Dolar
5.88
BIST 100
118,663.70
Altın
1,559.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Tunus'ta siyasi parti grupları yeni hükümet için girişimde bulunacak

Habib el-Cemli hükümetinin parlamentodan güvenoyu alamamasının ardından siyasi parti grupları yeni hükümet için girişimde bulunacaklarını duyurdu.

Yosra Ouanes,Hamdi Yıldız   | 11.01.2020
Tunus'ta siyasi parti grupları yeni hükümet için girişimde bulunacak

Tunus

Tunus Parlamentosu'nda Tunus'un Kalbi, Halk Hareketi, Ulusal Reform, Müstakbel, Yaşasın Tunus partilerinin grupları el-Cemli hükümetinin düşmesinin ardından yeni hükümet için girişim başlatacaklarını açıkladı. 

Tunus'un Kalbi Partisi Başkanı Nebil el-Karvi, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında "Meçhule doğru gitmeyeceğimiz konusunda Tunuslulara kendilerini güvende hissetmelerini söylüyoruz. Anayasa, Cumhurbaşkanı ve Parlamento var." dedi.

Toplamda 90 milletvekilinden fazlasına sahip parti gruplarıyla toplanacaklarını dile getiren Karvi, hükümet oluşumu için diğer partilerle ulusal bir girişimde bulunacaklarını vurguladı.

Basın toplantısında konuşan Yaşasın Tunus Partisi Milletvekili Mebruk Kurşid de tehlikeli iç ve bölgesel şartlar altındaki Tunus'a yaraşır ulusal kurtuluş hükümeti kuruluncaya dek yek vücut halinde olacaklarını söyledi.

Cemli hükümeti güvenoyu alamadı

Tunus'ta Nahda Hareketi'nin önerisiyle hükümet kurmak üzere görevlendirilen Habib el-Cemli'nin kabinesi, dün 10 saatin üzerinde süren oturumların ardından 72 kabule karşılık 134 ret oyuyla parlamentodan güvenoyu alamadı.

Tunus Anayasasına göre, milletvekili seçimlerinde birinci gelen partinin kurduğu hükümetin güvenoyu alamaması durumunda, Cumhurbaşkanı bağımsız bir şahsiyeti yeni bir hükümet kurmakla görevlendiriyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Süleymani sonrası İran’ın bölgesel politikaları
Brezilya’yı 2020’li yıllarda ne bekliyor?
Türkiye-Azerbaycan ekonomik ilişkileri stratejik boyutlar kazanıyor
ABD-İran çatışması vekiller üzerinden devam edecek
GÖRÜŞ - Araplar Türkiye’den neden korkar?

Benzer haberler

Tunus'ta siyasi parti grupları yeni hükümet için girişimde bulunacak

Tunus'ta siyasi parti grupları yeni hükümet için girişimde bulunacak

Tunus'ta el-Cemli hükümeti güvenoyu alamadı

'Libya'daki krizin çözümü diyalogla mümkün'

Tunus: Türkiye, Libya için deniz ve hava sahamızı kullanma talebinde bulunmadı

Tunus: Türkiye, Libya için deniz ve hava sahamızı kullanma talebinde bulunmadı
Tunus Kızılayından Libya'dan gelecek muhtemel göç akını için acil müdahale planı

Tunus Kızılayından Libya'dan gelecek muhtemel göç akını için acil müdahale planı
Tunus Cumhurbaşkanlığı: Hükümet kurulması için istişareler sürüyor

Tunus Cumhurbaşkanlığı: Hükümet kurulması için istişareler sürüyor