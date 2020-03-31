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Dünya, Koronavirüs

Tunus'ta Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayısı arttı

Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 10'a, vaka sayısı 362'ye yükseldi.

Adel Bin Ibrahim Bin Elha Elthabti,Zeynep Hilal Karyağdı   | 31.03.2020
Tunus'ta Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayısı arttı Fotoğraf: Yassine Gaidi/AA

Tunus

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a yükseldiği belirtildi. 

Bugüne kadar Safaks kentinde 3, Suse, Eryane, El-Kaf, Tatavin, El-Mediye, Binzert ile Bace kentlerinde de 1'er kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca 50 kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle birlikte ülkedeki toplam vaka sayısının 362'ye çıktığı kaydedildi.

Tunus'ta son olarak Kovid-19 kaynaklı can kaybı 9, vaka sayısı ise 312 olarak duyurulmuştu.

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