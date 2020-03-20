Euro
6.99
Dolar
6.56
BIST 100
85,795.79
Altın
1,482.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Tunus'ta koronavirüs nedeniyle ülke genelinde karantina ilan edildi

Cumhurbaşkanı Kays Said, zorunlu durumlar hariç şehirler arası seyahatin yasaklandığını ve halkın mecbur olmadığı sürece evlerinden çıkmaması gerektiğini söyledi.

Yosra Ouanes,Ali Semerci   | 20.03.2020
Tunus'ta koronavirüs nedeniyle ülke genelinde karantina ilan edildi Fotoğraf: Yassine Gaidi/AA

Tunus

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ülke genelinde karantina uygulamasına geçileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Said, Milli Güvenlik Konseyi toplantısının ardından devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni kararları duyurdu.

Bu kapsamda ülke genelinde karantina uygulamasına geçileceğini ve zorunlu durumlar hariç şehirler arası seyahatin yasaklandığını kaydeden Said, halkın mecbur olmadığı sürece evlerinden çıkmaması gerektiğini söyledi.

Said, alınan önlemler çerçevesinde işçilerin yoğun olduğu büyük sanayi bölgelerinin de kapatılacağını belirtti.

Devletin tüm birimleriyle halkın güvenlik, gıda ve sağlık gibi zorunlu ihtiyaçlarını karşılayacağını dile getiren Said, küçük ticari işletmelerin açık kalacağını ve halkın tamamının gıda ürünlerine ulaşmasının sağlanacağını kaydetti.

Said ayrıca bazı bölgelerin karantina için tahsis edileceğini ve bazı otel sahiplerinin bu iş için otellerini tahsis etmeye gönüllü olduğunu aktardı.

Tunus Sağlık Bakanlığına bağlı Yeni ve Gelişen Hastalıklar Milli Gözlemevi Genel Müdürü Nassaf bin Aliyye, bugün düzenlediği basın toplantısında, 79 kişiye daha Kovid-19 testi yapıldığını ve bunlardan 15'inin sonucunun pozitif çıktığını söylemişti.

Bin Aliyye, böylece ülkedeki vaka sayısının 54'e yükseldiğini ifade etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sivas'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında '14 gün kuralı'na uymayan 3 kişiye para cezası
Gazze'de doktorlar cuma hutbesinde koronavirüse karşı alınacak tedbirleri anlattı
Tunus'ta koronavirüs nedeniyle ülke genelinde karantina ilan edildi
Finlandiya'da ilk kez 'internet üzerinden' cuma namazı kılındı
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 253'e çıktı

Benzer haberler

Sivas'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında '14 gün kuralı'na uymayan 3 kişiye para cezası

Sivas'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında '14 gün kuralı'na uymayan 3 kişiye para cezası

Sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor

Tunus'ta koronavirüs nedeniyle ülke genelinde karantina ilan edildi

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 253'e çıktı

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 253'e çıktı
İran'dan yaptırımların kaldırılması yönündeki uluslararası çağrıları reddeden ABD'ye tepki

İran'dan yaptırımların kaldırılması yönündeki uluslararası çağrıları reddeden ABD'ye tepki
New York'ta Kovid-19 nedeniyle zorunlu olmayan tüm iş yerleri kapanacak

New York'ta Kovid-19 nedeniyle zorunlu olmayan tüm iş yerleri kapanacak