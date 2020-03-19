Tunus'ta koronavirüs nedeniyle ilk can kaybı
Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölüm kaydedildi.
Tunus
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Tunus'ta Suse Valiliği Sağlık Müdürlüğü yetkilisi Sami er-Rakik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 72 yaşındaki bir kadının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiğini söyledi.
Kronik rahatsızlıkları bulunan söz konusu kişinin solunum sıkıntısıyla hastaneye başvurduğunu aktaran Rakik, hastanın müdahaleden önce hayatını kaybettiğini ifade etti.
Tunus'taki son durum
Tunus Sağlık Bakanlığına bağlı Yeni ve Gelişen Hastalıklar Milli Gözlemevi Genel Müdürü Nassaf bin Aliyye, gün içinde yaptığı açıklamada, ülkede Kovid-19'a yakalananların sayısının 39'a yükseldiğini belirtmişti.
Ülkedeki koronavirüs vakalarının 25'inin yurt dışı kaynaklı olduğunu, 14'ünün ise virüsü ülke içinde kaptığını aktaran Bin Aliyye, Tunus'ta ilk defa bir kişinin koronavirüsü yendiğini dile getirmişti.
Bin Aliyye, ülkede şu ana kadar 8 bin 787 kişinin koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındığını, bunlardan 5 bin 628'inin gerekli süreyi tamamlayarak karantinadan çıktığını, 3 bin 159'unun ise hala müşahede altında olduğunu paylaşmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.