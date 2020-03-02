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Dünya

Tunus'ta ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Tunus Sağlık Bakanlığı, İtalya'dan dönen bir Tunusluda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini ve bunun ülkedeki ilk vaka olduğunu duyurdu.

Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti,Safiye Karabacak,Alaattin Doğru   | 02.03.2020
Tunus'ta ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Tunus/Dakar

Tunus Sağlık Bakanı Abdullatif el-Mekki, düzenlediği basın toplantısında, İtalya'da ikamet eden ve geçen çarşamba günü ülkeye dönen bir Tunus vatandaşında (40) Kovid-19 tespit edildiğini söyledi. 

Söz konusu Tunuslunun ülkeye girişi sırasında virüs taşıdığına ilişkin herhangi bir belirti göstermediğini aktaran Mekki, cumartesi günü hastalığın belirtilerinin ortaya çıkmasının ardından yapılan tahlillerin sonucunun pozitif çıktığını kaydetti.

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen Kovid-19'un kısa sürede başka ülkelere de yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti. DSÖ, son olarak, Kovid-19 için küresel risk seviyesini "yüksekten", "çok yüksek"e çıkarmıştı. 

Senegal'de ilk kez yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi

Dakaractu'nun haberine göre, önceki gün Air Senegal uçağıyla Paris'ten Dakar'a gelen Fransız yolcuya yapılan testin sonucu pozitif çıktı.

Fransız hasta karantinaya alınırken, aynı uçakta bulunan yolculara ulaşmaya çalışılıyor.

Kovid-19 salgını nedeniyle dünya genelinde 2 bin 914'ü Çin'de olmak üzere 3 bin 44 kişi yaşamını yitirirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 89 bini geçti.

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