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Dünya

Almanya Başbakanı Merkel: İdlib’de ateşkese ihtiyacımız var

Almanya Başbakanı Merkel, "(İdlib’de) Ateşkese ihtiyacımız var. Şu anda Türkiye sınırında bulunan yüz binlerce Suriyeli için güvenli bölgeye ihtiyacımız var." dedi.

Erbil Başay   | 02.03.2020
Almanya Başbakanı Merkel: İdlib’de ateşkese ihtiyacımız var

Berlin

Almanya Başbakanı Angela Merkel, "(İdlib’de) Ateşkese ihtiyacımız var. Şu anda Türkiye sınırında bulunan yüz binlerce Suriyeli için güvenli bölgeye ihtiyacımız var." dedi.

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