Almanya Başbakanı Merkel: İdlib’de ateşkese ihtiyacımız var
Almanya Başbakanı Merkel, "(İdlib’de) Ateşkese ihtiyacımız var. Şu anda Türkiye sınırında bulunan yüz binlerce Suriyeli için güvenli bölgeye ihtiyacımız var." dedi.
Berlin
Almanya Başbakanı Angela Merkel, "(İdlib’de) Ateşkese ihtiyacımız var. Şu anda Türkiye sınırında bulunan yüz binlerce Suriyeli için güvenli bölgeye ihtiyacımız var." dedi.
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